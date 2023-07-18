一週32.2小時都在上網！近六成兒少曾被「要求交往」　這樣做防詐騙

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兒少使用YouTube最多 11歲前逾半會社群帳號兒盟發言人李宏文說明，兒盟本次調查發現，兒少上網主要使用平台為YouTube，其次皆為社交平台，依序為Instagram、Messenger、Facebook以及抖音(74.2%、71.9%、68.2%、58.6%)，皆有過半的使用率，此外調查也發現，一半以上(50.6%)兒少會在11歲以前就自己創立專用的網路社群帳號，在網路上有了新身分與自主權。
網友就是朋友！ 兒少近六成遇「要求交往」根據兒盟2023年調查顯示，有39.4%的兒少認為「和一個陌生人在網路上聊得很愉快，我就覺得是朋友」，相較2020年的調查21.8%明顯成長超過一成(16.6%)，顯見兒少對陌生網友的戒心下降，相對較容易相信陌生網友，在網路世界的風險因此增加許多，針對網路危機，兒盟分析為三大類型：騙財、騙色、騙個資。
危機一：騙財，平均每五個就有一個以上兒少曾被詐騙（22.8%）。最常見狀況是「購買的商品跟網路圖片落差大」有超過一半(58.6%)。
危機二：騙色，兩成一曾遇過網友特殊要求，其中五成九被網友要求交往。根據衛福部保護服務司2022年統計，拍攝、製造兒少為性交、猥褻行為之內容案件已佔整體兒少性剝削防制條例案件超過八成(86.4％)。本次調查兒少曾遇過網友提出的要求，就有21.4%的兒少表示有遇過網友提出特殊要求，這些提出的要求中，最常見的是要求「情侶交往」，佔近六成(59.3%)。
危機三：騙個資，四成一的兒少曾給網友個資。顯示兒少對個資的保護並不會隨著年齡增長而進步。
李宏文表示，容易把陌生網友當朋友的兒少負向經驗顯著較多。令人擔心的是，部分兒少在面對面情境下無法發展正常的人際關係，卻能在網路虛擬的情境中建構渴望的人際交流與溝通。兒盟進一步調查兒少遇到網路危機的求助意願中，發現有12.8%的兒少遭遇任何問題皆不會求助，他們遇到問題只想靠自己解決，實是令人憂心。
提升網路防禦力 親子陪伴最重要兒少網路安全議題作家黃哲斌表示，對於親子之間存在的數位鴻溝，強調「陪伴的重要性」，建議家長可以與孩子一起協商，共同設定合理的「螢幕時間上限」，涵蓋電視、筆電、平板與手機的總時數，不同學齡階段，可以討論出不同的遊戲規則，與孩子討論網路的危害，才能進一步提升網路防禦力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58529
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