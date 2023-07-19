巷仔內／中國「限制鎵鍺」雙面刃　還未傷美刀鋒先向己

我是廣告 請繼續往下閱讀
這項措施引起全球擔憂，尤其在各國極力佈局半導體供應鏈之際，鎵、鍺做為半導體材料、新能源的關鍵金屬，也成為了新興的戰略關鍵礦產。
中國鎵產量佔全球95%以上，鍺產量佔全球67%以上。2022年中國鎵產品的最大進口國是日本、德國和荷蘭；鍺產品的最大進口國是日本、法國、德國和美國。另有外媒報導指出，2021年，美國使用的鎵和鍺，就有半數以上都是從中國進口，歐盟71%的鎵和45%的鍺亦同。
不滿美國晶片禁令 中國管制鎵鍺來反擊
儘管中國外交部發言人毛寧強調，中國依法對鎵、鍺相關物項實施出口管制是「國際通行做法，不針對任何特定國家」，但宣布這項限制措施的時機，正逢美國財政部長葉倫（Janet Yellen）的訪中前夕，讓外界預期北京會將出口限制，作為與葉倫的談判籌碼。
而美國才在6月底傳出考慮加重晶片禁令，沒過幾天，中國便放話管制鎵、鍺，不難讓外界聯想，這項舉措就是為了對美國進行反制。美國投資銀行Jefferies分析師指出，這是中國針對美中科技戰採取的第二次、規模更大的反制措施，也是對美國晶片禁令的報復。第一次則是中國在5月時，對美國最大記憶體製造商美光的制裁。
《中美科技合作協定》續簽 中國率先施壓
中國進行出口管制，除了表面上對反擊美國之外，也很可能是為了在8月27日、《中美科技合作協定》（STA）到期之前，為了施壓美國續簽，而進行先發制人。《中美科技合作協定》於1979年簽訂，當時中共前領導人鄧小平赴美訪問與時任美國總統卡特在白宮簽署。 據中共國家檔案，美中兩國在此框架之下，總共簽署近50個議定書，涵蓋能源、民用核技術與核安全、生物醫學等領域。
雖然在過去40多年，該協定都有續簽，但近來美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）和其他9名共和黨籍議員6月27日致函美國國務卿布林肯，中國利用此協議來推進軍事目標，並破壞美國主權，呼籲美國政府在該協議於8月27日到期後不該續簽。
但中國一直以來自詡不怕「卡脖子」，《中美科技合作協定》不續簽真的會有影響嗎？先前中國官媒曾發布系列報導指出，中國工業發展有35項關鍵技術仍需依賴他國，而從目前的情況來看，中國也有20項關鍵技術被卡脖子，其中包括晶片、作業系統、醫療器械、航空發動機等。以晶片為例，若是中國沒有進口存儲晶片，幾乎生產不出一台完整的手機、電腦，甚至是數位相機。
因此對於中國來說，不會樂意面臨《中美科技合作協定》作廢不續簽，或是重新談判、重新擬定協議的狀況。所以中國管制鎵鍺，是一個交換條件，更是要以資源威脅，讓美國考慮續簽一事。
中國限制鎵鍺恐害己 還有俄國「扯後腿」
但由於鎵鍺並非特別稀有或難以取得的金屬，包括在日本、德國、烏克蘭等國家也能開採，只是國外開採成本比中國高，而中國僅是提供較低價格。且在中國宣布此項舉措後，短短2天內，俄羅斯技術國家集團（Rostec）表示，俄羅斯已準備好提高鍺的產量，以滿足國內需求。
有中媒表示，Rostec聲稱增產只是滿足俄羅斯國內需求，顯然是「公然扯謊」。因為俄國光學和半導體產業落後，每年消費鍺產量微乎其微，如今生產大量的鍺「除了出口沒第2種可能」。中媒直言，中國每年生產的鍺約70噸，俄羅斯若加足馬力生產的話，替代中國的出口量是完全做得到的，還可以趁機提升俄鍺產業在產業鏈上游的位置。對俄國來說，既然中國有意讓出市場，他們剛好有能力填補。「此事可證明，中俄關係也並非鐵板一塊」。
而俄羅斯的「見縫插針」也顯示出，中國雖然在鎵鍺的市場領先全球，但並非完全佔有主導地位。新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）指出，「雖然市場和企業最初可能會受到衝擊，但隨著時間的推移，如果限制持續存在，市場和企業就會進行調整。」
在中國宣布此項舉措後，雖然引起各國擔憂，但也有不少分析指出，這很可能成為一把「雙面刃」，加速讓其他國家擺脫對中國供應鏈依賴的決心，加速供應鏈多元化的趨勢。過去中國就曾因釣魚台糾紛，報復性限制出口日本稀土，卻導致自身稀土出口額下滑、市占率萎縮，促使日本積極重整供應鏈以去中國化。或許中國可以在這次「管制關鍵金屬」的回合造成些許影響，但恐怕仍難拔得頭籌。