指甲變色、變厚、變形不一定是灰指甲！　「這些」都可能產生指甲症狀

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乾癬不只有皮膚症狀 指甲也會受到影響指甲症狀有可能是「乾癬」造成，像張先生指（趾）甲出現變厚、變色、表面不規則等症狀已有很長一段時間，一直擦灰指甲藥但都沒有好。陳怡安醫師針對指甲的部分，安排張先生進行顯微鏡鏡檢確認並無黴菌感染，經過問診、評估後發現張先生身體皮膚和頭皮上偶爾有些零星脫皮發紅的斑塊。
過去張先生以為紅疹、斑塊只是濕疹，但經檢查後發現其實是乾癬。陳怡安醫師表示，張先生指甲上的坑洞、變厚與變色，和皮膚上的紅疹相關，都是屬於乾癬的表現。
陳怡安醫師進一步說明，乾癬是一種慢性病，有時會合併指甲的異常，甚至可能侵犯到關節，張先生其實不需要一直使用灰指甲的治療方式，而經過討論後他也已改用其他口服藥物，指甲的情形在治療後漸漸有所好轉。
指甲變色不一定是灰指甲 可能是長期磨損色素沉澱此外，指甲顏色改變也有可能是長期磨損、色素沉澱等造成的。陳怡安醫師提到，像許小姐左、右腳第五根趾甲顏色變黑，在藥局自行購買灰指甲藥使用，但狀況沒有太大的改變，前往門診求治評估發現，許小姐兩側趾甲變黑的區域對稱、偏向外側，顏色大致上是均勻的深褐色，而且趾頭前緣有脫皮的痕跡。
再加上許小姐腳屬於較為寬大的腳型，綜合以上現象陳怡安醫師評估，指甲變黑應該是長期磨擦造成的顏色沉澱，不需要太過擔心。在經過進一步的皮膚鏡檢查與醫師詳細的解釋後，許小姐在醫師建議下調整鞋襪穿著獲得改善。
指甲症狀可能潛藏「這些」問題 應經醫師評估診斷除了，上述兩個案情況外，陳怡安醫師表示，有些皮膚病或腫瘤，會影響指甲基質的發育，讓指甲外觀產生改變；有些黑色素細胞或是色素增生在指甲基質的生長點，也會讓指甲出現縱向線狀或片狀的顏色變化。
此外，如果在外傷、接觸過多外在刺激物或病菌後，指甲可能會因甲溝炎、細菌或黴菌的感染，亦或只是單純瘀血，而讓指甲甲板下出現各種紫、黑、灰、黃、綠、紅等色塊。
陳怡安醫師提到，若指甲出現杵狀指或湯匙指，可能是合併有心肺功能、貧血等問題，指甲的症狀其實並不是只有灰指甲問題，當然有些指甲問題久了結構上改變，會更容易同時合併有灰指甲的情形，但指甲問題還是應經過醫師評估、診斷，並不是每種指甲問題都適合自行去藥局買灰指甲藥使用。
資料來源：國泰醫訊－https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/264-1-4.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58537
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