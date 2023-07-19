達文西手術助腎臟癌部份腎切除　保留腎功能有「這些」好處

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「這些」腎臟腫瘤可部分切除 避免慢性腎病、洗腎腎臟腫瘤若進行部分腎切除手術、保留健康的腎元，可減少病人未來走向慢性腎臟疾病、洗腎的機會。陳逸軒醫師指出，如果病人無複雜的內科疾病、無服用成藥習慣等，基本上可以完全避免洗腎、慢性腎臟疾病的機率。
根據美國國家癌症資訊網（NCCN）治療指引，腎臟惡性腫瘤第1－3期都可考慮保留腎臟做部分切除。陳逸軒醫師表示，一般腫瘤若在4公分以內都建議一定要做部分腎切除，而超過10公分若位置未太靠近腎臟中心「腎門」的血管、集尿管等，手術風險較低，也可考慮進行部分腎切除。
至於良性腎臟腫瘤，若從電腦斷層、核磁共振等影像學評估，超過4公分或容易破裂造成腎臟出血時，也適合進行部分腎切除術。
▲高雄榮總醫院泌尿科醫師陳逸軒
傳統剖腹、腹腔鏡、達文西 3手術有哪些優缺點？目前，部分腎切除手術方式包含傳統剖腹手術、腹腔鏡手術、達文西手術等。陳逸軒醫師分析3種手術方式各有以下優缺點：
- 傳統剖腹手術：
- 腹腔鏡手術：
- 達文西手術：
此外，達文西手術對神經破壞也較少，還能更快地控制出血，出血量小可避免心血管疾病等併發症。但機械手臂沒有觸覺，組織軟、硬等須靠醫師經驗評估。
陳逸軒醫師表示，雖然傳統手術也能將腫瘤切除乾淨，但術後影響較大，病人常抱怨腹部變形、疼痛等，而腹腔鏡手術運用在部分腎切除困難度實在太高，全世界的手術量也持續下降，若能選擇術式，較推薦用達文西，不僅能有微創手術的優點，醫師的把握度也更高，又不會像傳統手術需開腹留下較大的傷口、疤痕。
達文西健保有給付 良性、惡性腎瘤給付條件為何？目前，部分腎切除達文西手術健保也已納入部分給付，給付對象包含：
- 術前影像報告為非囊狀腫瘤或囊狀惡性腫瘤
- 術前影像報告懷疑良性腎臟腫瘤，符合下列任意條件且須事前審查：
- 符合影像學上腫瘤大於4公分或有出血疑慮
- 單一腎臟或腎功能不全，須接受部分腎切除者
陳逸軒醫師提醒，每個人狀況不同，須進行何種治療仍需個別化評估，即使是轉移性腎細胞癌現在也都有很好的藥物發展，呼籲民眾一定要積極治療，若需進行手術應經專業醫師評估，盡可能保留正常腎功能，獲得更好的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58543
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