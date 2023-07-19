「推、吞、觸」自我檢查及早發現！年輕女性好發癌症甲狀腺癌 出現5 症狀快就醫

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高雄榮總核醫科主任諶鴻遠表示，9 成的甲狀腺癌患者屬於腫瘤分化良好、預後佳的類型，但前提是必須及早發現、及早治療的情況下，若未經追蹤治療，當癌細胞轉移至其他部位時，依然會造成生命危險，威脅仍不可小覷。
及早發現有助提升存活率，注意 5 大症狀快就醫
北投健康管理醫院主任沈彥君表示，甲狀腺位在頸部氣管的前方及兩旁，形狀像美麗的蝴蝶結，是人體最大的內分泌腺。它掌管著甲狀腺素的分泌，為身體供應能量、調節荷爾蒙，對於人體細胞的合成與代謝影響相當重大。
國泰醫院一般外科主治醫師蔡明霖表示，甲狀腺癌真正發生原因尚未十分確定，不過目前已知幾種因素可能誘發產生甲狀腺癌為：曾經接受頭頸部放射線照射治療者、家族遺傳、橋本氏甲狀腺炎患者、職業和環境暴露等。
蔡明霖進一步說明，甲狀腺癌的症狀以頸部腫塊為最常見，其餘為聲音嘶啞、呼吸困難、持續咳嗽、吞嚥困難。他提醒，若有以上 5 個症狀，應該盡速就醫確認。
他說明，甲狀腺癌最常使用的診斷工具有：理學檢查、甲狀腺超音波檢查、甲狀腺超音波導引下細針穿刺細胞學檢查、甲狀腺核子醫學掃描、正子攝影、基因篩檢、癌症標記檢查。
甲狀腺癌分類
- 原發性甲狀腺癌：
- 乳突癌（Papillary Thyroid Carcinoma）：最常見的分化型甲狀腺癌，佔甲狀腺癌的 8 成。腫瘤生長緩慢，但診斷時，約 3 成患者已有頸部淋巴結轉移，此外，有 3 患者為多發性甲狀腺癌。
- 濾泡癌 （Follicular Carcinoma）：為分化型甲狀腺癌的一種，佔甲狀腺癌約 15%，通常為單一顆，比較容易經由血液轉移到遠處的器官，淋巴結轉移患者約占 1 成。
- 細胞癌（Hurthle Cell Carcinoma）：約占甲狀腺癌的 5%，其惡性度比乳突癌和濾泡癌稍高。
- 髓質癌（Medullary Carcinoma）：由濾泡旁的 C 細胞產生癌變致，佔甲狀腺癌的比例少於 5%，部分病人有家族病史，惡性度較上述甲狀腺癌更高。
- 未分化癌（Anaplastic Carcinoma）：約佔 1%，多發生於年長老人，惡化快速、預後極差。通常在發現時，已無法做根除性手術，化放療的效果也不佳。
- 甲狀腺淋巴癌（Thyroid Lymphoma）：主要為 B 細胞來源的非何杰金淋巴癌（non -Hodgkin lymphoma），病人常有橋本氏甲狀腺炎（Hashimoto thyroiditis）的病史。
- 轉移性癌：轉移至甲狀腺的癌症，以肺癌為最常見，其次為腎臟癌、乳癌。
- 手術
治療甲狀腺癌主要方式，術後可確定腫瘤型態和病理診斷，並可作為後續治療依據。手術方式有傳統手術、內視鏡手術、達文西手術，目標是切除甲狀腺及頸部淋巴結廓清，而接受甲狀腺全切除的患者必須終身服用甲狀腺素。
- 放射性碘（I-131）治療
被稱為「靈藥」，利用甲狀腺癌細胞可攝取碘的特性，以放射線殺死癌細胞，一般安排於術後4∼12週施行，作為輔助性治療。蔡明霖提醒，治療前2週，需先採取「低碘飲食」，並搭配人工合成甲狀腺促素或停用甲狀腺素4週再進行。
- 標靶治療
蔡明霖提到，目前針對甲狀腺癌的標靶藥物有蕾莎瓦（Nexar）、樂衛瑪（Lenvima），用來治療放射性碘治療無效之局部晚期或轉移性的進行性分化型甲狀腺癌。
- 甲狀腺促素（TSH）抑制治療
利用較高劑量的甲狀腺素（levothyroxin）來抑制甲狀腺癌的生長或復發。
- 體外放射線治療
主要用來治療未分化癌，因為未分化癌對放射碘治療幾乎沒有反應，可嘗試使用「鈷60」直線加速器所產生的放射線能量來破壞、殺傷癌組織。也可用來治療無法手術完全清除的甲狀腺乳突癌和濾泡癌的患者。
- 化學治療
蔡明霖表示，對甲狀腺癌的治療效果有限，故較少採用。多用於對其他種治療方法沒有作用時，而腫瘤仍繼續進展時的嘗試治療。
蔡明霖提到，甲狀腺乳突癌和濾泡癌在所有的癌症中，算是預後非常好的癌症，一般而言，多數患者都可以長期存活，第一到第三期的10年存活率約90∼95%，第四期10年存活率約50%。
而甲狀腺髓質癌，第一和第二期的5年存活率約90∼95%，第三期的5年存活率約80%，第四期5年存活率約25%；甲狀腺未分化癌的5年存活率，只有約5%。
「甲狀腺癌在所有的癌症中算是預後非常好的癌症，良好並且完整的治療非常的重要」。他呼籲，當罹患甲狀腺癌時，經由積極的面對和治療，多數的病人皆可以痊癒，千萬不要逃避治療。
關於甲狀腺癌的二三事
北投健康管理醫院副院長錢政平表示，甲狀腺結節是國人最常見的甲狀腺疾病，平均約每7人就會有1個有甲狀腺結節，其中以女性居多，約佔7成。甲狀腺結看不到、摸不著，也無不適症狀，多透過健檢時才發現。
Q：有甲狀腺結節就會變成甲狀腺癌嗎？ A：結節惡性機會非常低，但如果成長速度太快、出血性變化，就要當心。
他進一步說明：「結節就是甲狀腺組織不正常增生的腫塊，可能是一顆水泡，或一顆實心肉瘤」。如果結節體積不大，通常只需要定期追蹤即可，醫師會針對結節大小、型態做判定，建議追蹤間隔時間，可能是3或6個月，甚至是1年。
錢政平強調，良性的甲狀腺結節不會對健康造成影響，大部分的人都可與其和平共處。當結節體積超過1公分，會建議做細針穿刺檢查。當結節有血流豐富、出現微小鈣化點、質地硬實、邊界不規則或不清楚等，就得當心可能為甲狀腺癌。
諶鴻遠指出，由於甲狀腺癌早期並沒有非常明顯的症狀，若是出現頸部明顯硬塊、喉嚨痛、頸痛、持續咳嗽、沙啞、吞嚥困難、經常噎到時，代表癌細胞已經破壞氣管、神經，都屬於中晚期症狀。
Q：甲狀腺癌早期無症狀，該如何及早發現？ A：用「推、吞、觸」自我檢查及早發現！
推：用手推一推頸部喉嚨的位置
吞：拿鏡子檢查吞水時喉嚨是否有突出異物
觸：從耳下開始摸到頸部的中間，若有不對稱的突出要警覺
推：用手推一推頸部喉嚨的位置
吞：拿鏡子檢查吞水時喉嚨是否有突出異物
觸：從耳下開始摸到頸部的中間，若有不對稱的突出要警覺
由於甲狀腺位在喉結下方，許多患者都是與家人、朋友一起吃飯、觀察對方時發現怎麼有小突觸物意外發現的，他鼓勵民眾自己用一個口訣「推、吞、觸」，多自我檢查及早發現。
文／黃慧玫、王芊淩 編輯／黃慧玫 圖／楊紹楚
諮詢專家： 台灣甲狀腺醫護衛教暨健康促進協會暨高雄榮總核醫科主任諶鴻遠、北投健康管理醫院主任沈彥君、國泰醫院一般外科主治醫師蔡明霖、北投健康管理醫院副院長錢政平
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 「推、吞、觸」自我檢查及早發現！年輕女性好發癌症甲狀腺癌 出現5 症狀快就醫