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肌肉僵硬到底是為何？　日本醫：調整好姿勢就能放鬆！

肌肉僵硬到底是為何？　日本醫：調整好姿勢就能放鬆！
肌肉僵硬到底是為何？　日本醫：調整好姿勢就能放鬆！

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】當打高爾夫球瞄球時，是否知道自己身體呈現什麼樣的姿勢呢？膝蓋一旦彎曲，身體左右兩側勢必會有一邊向前傾。前傾角度若過於嚴重，可能就會造成骨盆傾斜角度增加，甚至影響到全身上下的肌肉，如果肌肉特別僵硬的話，揮桿也會因此出現不合理的動作。讓我們一起好好檢查確認吧！

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站姿彎曲膝蓋時　身體某一側會前傾

每次打球就會腰背僵硬，一揮桿就感到一陣疼痛，越來越多中高年球友有「肌肉問題的困擾」。為什麼肌肉和關節會痛呢？

「在脊椎或骨盆歪斜的狀態下做出揮桿動作，會讓本來用不到的肌肉都跟著出力，導致很多部位緊繃僵硬。反過來說，只要從根本上調整身體的姿勢，就能放鬆肌肉，解決僵硬和疼痛的問題。」

骨頭一旦歪斜，身體肌肉就會被迫為了矯正問題而勉強出力，因承受負荷而僵硬，這就是肌肉會疼痛的原因。

「尤其是骨盆位置如果不正確，整個上半身會越來越歪。可能會因此導致脊椎側彎。嚴格來說，沒有人的骨盆，會上下左右完全位於正中央。雖然每個人都會有點不一樣，但傾斜程度嚴重到會引發疼痛的歪斜時就有問題。藉由了解自己骨盆傾斜的程度，也就是掌握身體中心的位置，就能正確解決疼痛根源。」

該怎麼做，才能了解自己骨盆的狀態呢？

「想要了解自己骨盆的狀態的確不容易，但只要不做任何考慮、自然地擺出瞄球姿勢應該就能看出來了。或者也能做個深蹲試試看。這樣一來，一定會有某一側的膝蓋比較突出，而突出的那一側，就是骨盆傾斜的方向。傾斜程度嚴重的人，因為體重會壓在向前突出的那隻腳上，同時對腿部肌肉造成了多餘的負擔。」

自然地起身並彎曲膝蓋，只要這樣就能了解骨盆傾斜的狀況。

【解說】

都立大 Physio Care &Conditioning代表

三枝剛（物理治療師）

都立大 Physio Care & Conditioning代表。擔任諸多雜誌、電視節目肩膀僵硬、腰痛特輯的顧問。從「關節內」、「關節外」、「動作與姿勢」的根本上找出問題成因，運用徒手治療、運動療法的復健與調整很受好評。物理治療師（PT），美國認證運動傷害防護師（NATAATC）。

本文出自ALBA阿路巴高爾夫雜誌第43期



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58552

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