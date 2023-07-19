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耳機多了降噪功能後，明顯阻絕外界的雜音，追劇、聽音樂時品質更佳，但也因為個人聆聽設備的普及，不當的使用下聽損的年齡確實在下修。振興醫院耳鼻喉部聽覺科主任力博宏指出：「根據世界衛生組織數據，聽損的年齡層逐年下降，青少年的聽損問題儼然是一個公共衛生重大議題。」
世界衛生組織提出警訊，指出超過 1/2 年輕人使用耳機習慣不當，除了高度依賴手機與平板之外，加上暴露於夜店、酒吧、KTV、運動賽事等吵雜場所，推估高達 11 億名年輕人口未妥善使用耳機與控制聆聽環境，導致近年來年輕族群聽損風險提升。
降噪功能有助民眾調低音樂音量
通常因戴耳機聽音樂造成聽力損傷，主要是與使用的時間、使用的距離出了問題，耳鼻喉科醫師林岱樓提到：「民眾若戴著耳機音樂開很大聲，等於在近距離的狀況下給耳朵很大噪音，只要在 4-8 小時維持超過 80 分貝以上噪音下，不管是多好聽的音樂都會對耳朵造成一定損傷。」
以前為了蓋過捷運聲、機車聲，許多民眾將音樂開的更大聲，林岱樓說：「這樣的情況下基本都是 60-70 分貝起跳，但自從有主動式降噪功能，戴起耳機聽不到外界噪音，音樂自然也會開得比較小聲。」
兩招自我保護聽力免受損
但降噪功能設計，當初並非是為了保護耳朵，而是提供愛樂者更好的聽音樂品質，藉由個人聆聽設備也能不受外界的噪音干擾，力博宏強調：「任何耳機都不應該常用，不應該認為降噪耳機就會保護耳朵，即使要使用時時間也不能太長。」振興醫院過往做過研究，從研究中得到兩個民眾自我保護聽力的方法：
一、使用耳罩式較佳：如果民眾非得要用耳機聽音樂，建議使用「耳罩式」比起「耳塞式」更能保護耳朵，耳塞式容易把聲音都關在耳道裡造成傷害。
二、使用耳塞式耳機時邊咀嚼： 例如可以邊吃口香糖，藉由咀嚼牽動耳道，讓聲音的能量可以從空氣當中流通出去，對耳朵的傷害比較小。
此外，長時間配戴耳機除了對內耳有影響，其實也有感染風險，林岱樓也提醒到：「一部分少數患者會因耳機戴太久，造成耳朵外耳道損傷，近一步造成感染，但若能好好治療應該是沒有什麼問題。」
只是隨著年紀增長，聽力退化是不可避免，除了上述外在環境造成之外，其實與自身基因也有相關，包括年齡也是一大影響因素，通常當男性到達 45 歲、女性 55 歲以上時，可能開始有聽力退化，但男女性為什麼會有 10 歲的落差？力博宏解釋：「主要是女性在停經前有女性荷爾蒙，可以保護內耳毛細胞，所以退化的時間會比較延後約 10 年。」
避免聽力退化問題及早上身，平常戴耳機要注意音量盡量小聲，最好不要超過最大音量的一半，同時日常生活的飲食中避免酒精及耳毒性藥物。
諮詢專家：振興醫院耳鼻喉部聽覺科主任力博宏
諮詢專家：全煜耳鼻喉科副院長林岱樓
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 耳機「降噪」功能會傷害聽力嗎？醫師：耳罩式比耳塞式更安全