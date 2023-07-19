流感降溫但重症數未減！1女童併發腦炎入ICU　兒童應留意腦炎警示徵象

我是廣告 請繼續往下閱讀
新增28例流感重症 9例流感死亡上週新增28例流感併發重症，分別為22例A型H1N1、4例A型H3N2、1例A型未分型、1例B型，年齡介於未滿10歲至90多歲，為15例男性、13例女性，其中有25例未接種本季流感疫苗，26例具慢性病史。
另外，新增9例死亡，分別為8例A型H1N1、1例A型H3N2)，年齡介於40多歲至80多歲，為4例男性、5例女性，發病日介於5月29日至7月10日，均具慢性病史，其中6例未接種本季流感疫苗。
林詠青醫師表示，大部分個案是因為流感併發肺炎重症後呼吸衰竭而病逝，其中也有部分個案是併發敗血性休克。
女童抽搐、意識不清、腦水腫 研判併發腦炎重症而28例流感併發重症個案中，有一位住在北部未滿10歲的女童，在7月中旬時出現發燒、嗜睡、流鼻水等症狀，但當日稍晚便出現全身抽搐、意識不清等狀況，送醫前往急診後進行流感抗原快篩，確定感染A型流感。
林詠青醫師提到，醫院為女童進行電腦斷層檢查後，發現女童有輕微腦水腫，研判是流感併發腦炎的重症病例，並收治於加護病房，治療3天後狀況改善轉到一般病房，目前仍持續在一般病房住院治療當中。
兒童染流感有腦炎風險 應注意嗜睡、抽搐等徵象兒童若感染流感應注意可能有併發腦炎的重症風險，林詠青醫師提醒，小朋友感染腦癌後病況發展速度可能會加快，如果有出現嗜睡、抽搐等神經學表現，疑似為腦炎重症徵兆時，一定要盡早就醫及早介入處置。
疾管署也提醒，流感高危險群包含65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等，應特別留意健康狀況，醫師若遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58574
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw