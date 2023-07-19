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顏宗海指出，沙門氏菌通常在蛋、肉製品上較容易滋生。雖然許多人在被沙門氏菌感染後，服藥能夠康復，但免疫力低下族群，像是老年人、幼童、孕婦，或糖尿病、肝硬化等疾病患者，就要多多注意。
因為沙門氏菌引起的急性腸胃炎，更嚴重恐怕會合併脫水、代謝性酸中毒、敗血症，根據衛生福利部疾病管制署資料，少數（ 2 到 10%）可能併 發腸出血、腸穿孔或腹膜炎，導致死亡。
沙門氏菌容易引起「急性腸胃炎」，症狀發作來得又急又快，以下為常見五種症狀：
- 噁心、嘔吐
- 腹痛
- 嚴重腹瀉 （通常約 1 週改善）
- 高燒不退
- 糞便夾雜黏液和血絲
在腹瀉期間也要多補充電解質、水分，吃好消化的食物（如：白稀飯、白飯、白麵條、白土司）避免腸胃刺激。
但即使吃了稀飯或麵條，也別搭配醃漬類食物，因為不好消化。盡量避免高糖份食物、乳糖、纖維、易脹氣食品
如果還會嘔吐、沒有食慾可以改為多補充水分，如果吃得下，就別空腹太久，避免腸胃受到更大傷害。
如何避免沙門氏菌感染？
顏宗海說，許多細菌在 7 到 60 度皆可滋生繁殖，因此食物保存低於 7 度可以抑制微生物生長，加熱高於 70 度則能徹底殺菌。
在炎熱氣溫底下，顏宗海建議，像是剛買回來的便當、冰品、手搖杯等，一個小時內食用完畢最為理想，如果工作繁忙，能先冰在冰箱裡避免細菌滋生。
沙門氏菌感染威力強，潛伏期為 6 到 72 小時。吃下去不會立即產生症狀，顏宗海提醒，民眾吃外食，像是吃火鍋、壽喜燒，桌子上會同時出現生肉、熟肉的場合，記得生蛋、生肉需烹飪完全再食用，生熟食用的容器、刀叉等等，避免混用。
如果是在家自己煮食，確保食材新鮮也很重要。備料前中後都應該徹底清潔雙手、餐具、砧板和檯面等等。
顏宗海說，微生物最容易潛藏在廚房內，最好多準備一些碗盤，分類好生食熟食，才不會不小心混到，將沙門氏菌吃下肚。
吃不完的剩食也記得用保鮮膜放到冰箱保存，避免讓食物在 35 度高溫環境存放 1 小時以上，食用前再加熱煮熟。
文、圖／鄭淳淳
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 酷夏吃剉冰卻導致腎衰竭！吃冰如何避免「沙門氏菌」？毒物專家教你 3 招保健康