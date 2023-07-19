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夏日吃冰不忌口更難散熱！中醫把握三原則「養心」透心涼

夏日吃冰不忌口更難散熱！中醫把握三原則「養心」透心涼
夏日吃冰不忌口更難散熱！中醫把握三原則「養心」透心涼

Heho健康

天氣炎熱時吃下冰品、喝涼飲好暢快，但別以為這是最佳消暑的方式，站在中醫的觀點來看，可能因為吃下冰品讓毛孔緊縮，導致排汗困難，反而暑氣更難消散，中醫師建議多補充水分，飲食以清淡食物為主，保持平穩的心情避免增加體內火氣。

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夏季熱氣、濕氣重避免冰品讓毛孔緊縮

夏季在五行中屬「火」，對應到人體五臟六腑中的「心」，因此夏季養生的重點在於「養心」，心主血脈、主神志、循環系統。中醫典籍《黃帝內經》寫道：「夜臥早起，無厭於日，使志無怒。」

衛生福利部嘉義醫院中醫科呂炳昇醫師表示：「以此觀點來看，在夏天除了睡眠充足外，還需要我們保持心平氣和，避免在夏天炙熱時，因為情緒起伏波動大而增加體內火氣，如果情緒過於激動，心煩意亂，也會大大誘發心腦血管疾病的機會。」

愛吃冰品喝冷飲的族群，如果久久吃一次還好，但過度貪口反而有害，呂炳昇解釋：「夏季時節人體內的熱氣與濕氣重，需要透過毛孔來排出，以確保心氣穩定與身體健康。」若食下過多冰品容易造成人體毛孔緊縮、排汗困難，熱氣與濕氣也因此難以排出，還可能造成腸胃不適、陰暑等問題，尤其腸胃消化功能不佳的人、有心臟血管方面疾病的患者，要謹慎忌口冰品冷飲。



腸胃功能不好切記不能吃冰鎮水果

那夏季飲食到底可以怎麼吃？呂炳昇認為可吃當令富含水分的瓜果類，比起含糖量高的冰品飲料更能消暑，像是西瓜、冬瓜、南瓜、荸薺、綠豆、薏仁、甘蔗、梅子、鳳梨、番茄、蘋果等，就是最佳的消暑良品，但腸胃功能不好的人，建議盡量不吃冰鎮水果。

另外把冬瓜皮洗淨熬煮，就是好喝的冬瓜茶，其他如甘蔗 汁、烏梅汁、椰子水、綠豆薏仁漿等也是不錯的選擇。生活中也可以多按摩穴道，呂炳昇也建議幾個常用的穴位，平時可多按摩保健，達到夏日保健的功效：

  • 上肢：合谷穴、曲池穴、內關穴
  • 下肢：足三里、三陰交、太衝穴
一味吹冷氣不僅無法幫助體內散熱，反而寒氣入侵，身體反而更不舒服。在夏季我們可依據中醫理論觀念，透過調整環境溫濕度，注意飲食、作息、情緒來保持心氣穩定及經脈血循流暢，在清晨或傍晚日曬較少的時間到戶外活動走走，除了補充體內的陽氣，在排汗除濕熱之餘，也應注意補充適量水分，避免脫水、中暑。

充足蛋白質與當季食材為首選

難免因為天氣熱火氣旺，容易心情浮躁，衛生福利部嘉義醫院營養室林資淳主任建議，把握三大原則由裡到外散熱，消暑又提神。

  • 攝取足夠且優質蛋白質
氣候高溫加速體內新陳代謝速率，易使人感到疲倦、倦怠感，足量優質蛋白質，例如：雞肉、雞蛋、鴨肉、毛豆、豆花等低脂蛋白質都是夏季優選食材。

  • 當季食材
選擇夏季當季蔬果，例如瓜果類，西瓜、冬瓜、苦瓜、絲瓜等此類水分多又消暑的蔬果。當食慾不振或消化不良時，綠豆、綠豆芽、薏仁、蓮子同時有清熱降火氣的作用。尤其是綠豆，每 100 公克含有 104 7毫克的鉀離子，可協助體內排除鈉離子，不僅利尿亦能消除體內水氣，幫助體內熱氣排除。

足夠水份攝取

由於人體無法儲存水分，因此每人一般人建議每天攝取 1800cc 至 2000cc的開水，如果加上運動、天氣熱，出汗也多，除了及時補充水分，水分也應該隨之增加，建議每 30 分鐘補充 300~500 毫升水分。市面上的各種飲料，為了符合大眾的口味，通常糖分的比例過高，並不適當作為水分補充。白開水反而是較佳的水分補充來源。



諮詢專家：衛生福利部嘉義醫院中醫科主治醫師呂炳昇

文、王芊淩／圖、巫俊郡

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 夏日吃冰不忌口更難散熱！中醫把握三原則「養心」透心涼

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