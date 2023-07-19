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5大高風險孕媽咪注意！　產前遺傳診斷最高補助8500元

5大高風險孕媽咪注意！　產前遺傳診斷最高補助8500元
5大高風險孕媽咪注意！　產前遺傳診斷最高補助8500元

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】國人晚婚遲育現象日趨普遍，隨著女性生育年齡升高，準媽媽們孕程及生產風險也隨之增加。為鼓勵風險較高的孕媽咪接受產前遺傳診斷檢查，衛生福利部國民健康署對於34歲以上孕婦、本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒等5類高危險群孕婦，補助產前遺傳診斷費用每案最高達5,000元，對於低收入戶、居住優生保健措施醫療資源不足地區，另補助採檢費3,500元，等於每案最高補助可達8,500元。

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  • 34歲以上孕婦
  • 本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病
  • 曾生育過異常兒
  • 孕婦血清篩檢疑似染色體異常之危險機率大於1/270者
  • 經超音波篩檢胎兒可能有異常者、胎兒疑似基因疾病等

越來越晚生　高齡及遺傳病史孕婦需注意

依據內政部111年人口統計資料顯示，國內女性生育平均年齡為32.4歲，其中35歲以上者達3成以上（32%），是10年前(民國101年19%)的1.7倍。

美國婦產科醫學會研究數據顯示，產婦年齡為35歲時，染色體異常風險機率為1/84，是產婦25歲時（風險機率為1/119）的1.4倍。相關醫學研究亦指出，父母生育年齡越高，越可能導致孩童生理及心理行為健康上的問題，如染色體異常、其他先天缺陷、自閉症或注意力不足過動症等。

每案補助5,000元　低收入戶再補助3,500元

國民健康署呼籲年齡超過34歲孕媽咪除定期產檢外，為了自己以及寶寶的健康，也要依照產檢醫師的建議接受產前遺傳診斷檢查。目前全台共有14家經衛生福利部國民健康署審查通過的「遺傳諮詢中心」(北部4家、中部4家、南部5家及東部1家)，提供民眾遺傳疾病的診斷、治療及諮詢服務。

為鼓勵風險較高的懷孕媽咪接受產前遺傳診斷檢查，國民健康署對於5類高危險群孕婦，補助產前遺傳診斷費用每案最高達5,000元，對於減免對象為低收入戶、居住優生保健措施醫療資源不足地區，另補助採檢費3,500元，等於每案最高補助可達8,500元，補助費用直接由產檢醫院從民眾自行負擔的費用中扣除。

依據國民健康署統計，111年政府補助產前遺傳診斷共3萬3,091案，34歲以上孕婦利用產前遺傳診斷補助者占約89% (2萬9,459案)，其中約3%(935案)診斷發現異常個案。

孕產前遺傳相關疑問 可洽詢遺傳諮詢中心

孕媽咪除了在產檢時，可詢問婦產科醫師相關遺傳生育問題外，若有近一步的遺傳生育疑問，可經由國民健康署公告於官網上的「遺傳諮詢中心」名單 (https://reurl.cc/8lQ19R)，洽詢產前遺傳診斷檢查，婚前、孕前個人或家族遺傳等相關問題，即早掌握狀況，孕育健康下一代。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58559

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