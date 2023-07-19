韓國成人猛男秀WILD WILD《DREAM》來台灣表演！整場75分鐘超羞
韓國知名18禁成人猛男秀音樂劇WILD WILD《DREAM》將首次登台，活動原本限定女性入場，為了台北場破例開放男性同歡，8位演出帥哥將熱舞、近距離貼身互動，表演總長75分鐘，保證讓觀眾整場都臉紅心跳。
記者陳雅蘭/綜合報導
WILD WILD《DREAM》音樂劇在韓國擁有高人氣與好口碑，以入睡的女性在夢中展開的夢幻旅程為主題，女性可藉此滿足幻想，是一部18禁以及僅有女性才能入場的限定音樂劇。他們這次來台，將原汁原味完整重現75分鐘的狂野激情演出，9月24日的下午場次也將首次開放男性入場同歡。
此場演出者包含李國榮、柳志翰、金士烘、金東熙、姜天一、李熙中、李潤濟、朴道鏡、鄭HANSAEM、韓鎭煜等10位歐巴，但一場僅會有8位演員出演，他們各個都有結實身材和迷人魅力，將透過服裝以及刀群舞、高空懸吊、擊鼓等吸睛演出，近距離帶觀眾擺脫煩惱，跳脫平凡日常，享受令人臉紅心跳的每個瞬間。
「WILD WILD《DREAM》in TAIPEI」將於9月23日下午3點半（女性限定）、晚上8點半（女性限定）和9月24日下午2點半（不限男女）、晚上7點半（女性限定）在台北Lagecy Max舉行，一場VIP名額僅有15名（可跟演出者合照），票價為VIP 4500元、3800元、2600元、1900元等，7月20日中午12點在寬宏售票、萊爾富、OK便利商店啟售。