聆聽女性運動員的心聲！慶祝女足世界盃開踢 Nike釋出致敬影片
2023國際足總女子世界盃(FIFA Women’s World Cup)將在明(20日)於澳洲與紐西蘭正式登場。本次共有32個國家參賽，是歷屆來最多 ，而相關運動商品也推出向女性運動員致敬的影片，其中運動大廠Nike釋出「What The Football」，預計將掀起足壇討論。
記者吳政紘/綜合報導
影片中共集結了11位頂尖的女性足球運動員，包括：Ada Hegerberg、Alex Morgan、Asisat Oshoala、Chloe Kelly、Debinha、Grace Geyoro、Kadeisha Buchanan、Megan Rapinoe、Sam Kerr、Sophia Smith和王霜，為女性體育運動的驚人發展注入活力，並強調了為新一代提供服務的機會。Nike致力於發展女性體育運動，並致力於構建更好的比賽環境——重新定義運動員合作模式，更好地聆聽和全面服務運動員，並與他們合作透過運動創造積極變革。
《What The Football》影片一開始，一對女兒和父親緊緊抓住座位邊緣，觀看 1999 年布Brandi Chastain招牌的點球，，結果爸爸發生了一個滑稽的失誤，把他帶到了 24 年後的未來。Nike的最新影片旨在慶祝過去和現在的足球天才，這部影片也帶大家回顧女足的歷史跟展望。
女子世界盃開辦至今已有32年的歷史，在過去8屆的比賽中，美國隊就曾奪下4屆的世界盃，並且8屆通通都成攻殺入4強，實力強大。美國隊長Megan Rapinoe的老婆是WNBA的球星Sue Bird，兩人於2020年正式宣布訂婚。今年的女子世界盃也是Megan Rapinoe職業生涯最後一場的賽事。