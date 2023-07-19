「自以為能控制酒癮」是最大隱憂　酒精恐增7種罹癌風險

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2020年全球疾病負擔風險因子研究團隊指出，酒精使用導致全球207萬男性及37.4萬女性死亡，飲酒為導致25歲至49歲人口疾病的首要危險因素；根據2021年美國國家酒精濫用和酒精中毒研究所資料，酒精影響身體健康，包含傷害大腦、心臟、肝臟、胰腺、癌症、免疫系統等；國際癌症研究機構資料也指出，酒精是第一類致癌物，恐提高罹患食道癌、肝癌、大腸癌、直腸癌、口咽癌、喉癌和乳腺癌等7種癌症之風險。
酒癮年輕化 恐合併憂鬱症提高自殺風險根據2019年世界心理健康調查成癮行為研究結果，全球約80%人口有飲酒經驗，男性患有酒精使用障礙症者的比率遠高於女性，患者中有43.9%合併有精神障礙症；我國2021年青少年健康行為調查報告也指出，有49.7%國中生及72.8%高中職生曾飲酒，有年輕化傾向。
台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪提醒，許多個案誤以為「我能控制酒癮」，對於酒癮的觀念淺薄是最大的隱憂，提醒民眾透過酒癮「自我檢測」及早發現，才能避免酒精危害健康。
台北馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱強調，酒癮患者合併憂鬱症而產生自殺風險極高，酒駕事故影響波及家庭幸福與社會安全，除了到內外科求診，也不能忽略求助精神科，應從多元角度著手治療。
心理健康司陳亮妤司長表示，近年衛生福利部積極推動酒癮防治工作，補助每人每年4萬之酒癮治療費用，未來會持續擴大辦理酒癮補助，此次推出「創意衛教杯」，希望提醒民眾勿過量飲酒的正確觀念。
女星方志友指出，自己曾在戲裡為詮釋失婚、叛逆角色，演出酗酒女主角形象。她有所感慨，社會中確實有些人因工作壓力、人際關係、家庭經濟等問題等而借酒澆愁，但往往只是危害健康，無從解決問題。也有些人因社交應酬頻繁，不自覺飲酒過量，導致工作及家庭都受影響，更糟糕的還可能導致憂鬱，陷入惡性循環，提醒「喝酒，不要太超過」！為自己與家人的幸福著想。
健康醫療網提醒您：飲酒過量有害健康！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58545
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