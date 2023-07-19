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馬世芳王婉諭被柯粉出征　民進黨譴責「不該隨意出征」

▲民進黨發言人張志豪下午召開記者會。（圖／記者陳佩君攝，2023,7,19）
▲民進黨發言人張志豪下午召開記者會。（圖／記者陳佩君攝，2023,7,19）

記者陳佩君／台北報導

網紅「館長」陳之漢與前立委黃國昌日前在凱道舉行「7月16上凱道，公平正義救台灣」大遊行，時代力量黨主席王婉諭卻被柯粉「出征」，引發各界關切。民進黨今（19）日舉行中常會，據轉述，秘書長許立明在會中表示，包含知名樂評人馬世芳、時代力量立委王婉諭近日被不理性對待，呼籲外界應尊重性別多元，不能有歧視、霸凌，不該隨意出征別人。

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民進黨中常會下午邀請教授姚立明針對「從憲政理念思考民主大聯盟」進行專案報告。

據黨內人士轉述，姚立明在會中評論民眾黨總統參選人柯文哲，認為他在年輕人6成支持度已經緊繃、不會再高了，其支持者也主要在年輕人這塊，因此支持度已達天花板、未來民調只會往下掉，至於賴清德支持度部分，總體支持度原有四成，緩坡下降原因就在於年輕人，賴未來的關鍵就是年輕選票。

姚立明提到，柯文哲團隊善於用網路工具、媒介，吸引年輕族群，未來要看賴清德該該如何突破。

據轉述，許立明表示，8月是國際關係重要月份，包含賴清德將代表總統蔡英文出訪，國民黨總統參選人侯友宜、柯文哲都預計出訪。

許立明談到，別再談716的集會人數多寡，蔡英文那天也談到，民進黨必須把人民聲音聽進去、檢討及改進政策才是本黨態度。

許立明提及，包含馬世芳老師、王婉諭這段時間都受到不理性對待，呼籲應尊重性別多元，不能有歧視、霸凌，不該隨意出征別人，這並非台灣正確方向。

此外，賴清德在會中致詞說，黨代表大會已完成，代表民主大聯盟，跨領域、跨世代、跨黨派的立委參選人已整備成軍，希望每一位參選人全力以赴，爭取勝利；民主大聯盟的意義不只有參選人團隊，社會上各領域等都是民主大聯盟的對象，黨代表大會也特別提到，未來還會將民主大聯盟的精神推廣到社會，連結各領域優秀人才，一起推動國家希望工程。

賴清德指出，最近陸續聽到，一方面很支持公私立大學學費差距的補助，能夠達到公平，但也有提出一些質疑，說為什麼之前7年沒有做，今年要選舉才在進行。主要有兩個原因，第一個原因是因為，前總統馬英九任內都沒有做，不僅僅長照沒有特別關注，0到6歲的孩子照養也沒有明顯幫助，也沒有關注到公私立大學學費的落差。

賴清德進一步說，蔡英文上任之初排除困難，先是進行長照2.0和0到6歲國家一起養的政策，最近4年總決算，中央政府歲出歲入賸餘累計1兆400億元，表示疫情防疫得當，且總體經濟表現不錯，歲入減歲出有盈餘，因此在這種狀況下，民進黨更進一步將社會福利政策或是社會安全系統建立。

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