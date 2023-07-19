我的笑容是真的開心嗎？４徵兆留意「微笑憂鬱症」和自己站一起！

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郭禺廷心理師表示，憂鬱症的定義除了可透過「憂鬱症量表」自我檢視，日常也可以簡單留意３大徵兆，超過兩周就要有所警覺，包括心理狀態、生理狀態、日常習慣改變。
心理狀態：心理狀態可如心情低落，存在感、自我認同低落，或是自我否定的情況頻繁的出現。而這些也會影響到注意力、專注力無法集中，出現分神、恍神，進而影響生活。
生理狀態：生理狀態改變則可如出現睡眠障礙，但未必是失眠，也有可能是嗜睡；食慾上也可能變大、暴食或變得沒食慾、不想吃東西，而這也就會影響到體態，可能上升或減少。
生活影響：受到心理狀態和生理狀態的影響，日常生活不只是工作、就連原本喜好的事物也可能受到影響，可能不再感到興趣或覺得沒動力、也可能因為身體疲倦而不想執行。若有出現這３種情況建議留意自己的身心狀態。
微笑憂鬱症：上述這些的狀態下，當事人往往還是以樂觀、開朗、正向的方式面對，就得留心是否有微笑憂鬱症。當事人甚至可能已經習慣了、不再自覺、無所察覺。
我為什麼會有微笑憂鬱症？心理師：真的太勉強自己了。
郭禺廷心理師表示，微笑憂鬱症正如其名，當事人在不好的狀態下往往還是試著正向的面對一切，背後的原因可能出自於如為了達到某個社會要求的期待、自我的期許，例如在大眾面前應該要保持完美形象、樂觀。也包括了世俗價值觀的影響，例如男兒有淚不輕彈、一家之主或較年長者要做為某關係的支柱。
另外也可能出自於正想辦法用微笑擺脫憂鬱試著讓自己好起來，或為人著想不要給人添麻煩，或是認為不會有人接住自己的情緒，也可能是對方的回應或自己的預設立場等原因而退縮。
例如郭禺廷心理師就曾遇過主述，在和對方述說困擾時，對方的回應是「蛤？！你怎麼會有這樣的想法？我不知道你是這樣子的人耶。」這樣的內外在形象不吻合，便會使當事人退縮，或甚至自己出現「對阿，我怎麼會這樣想？」。而像是許多朋友聚在一起常是以歡樂避免尷尬「啊呀！你想太多了啦！」也是同個道理。這些情況長期下來就可能使此族群漸漸只以微笑面對這個世界。但不論是哪一種原因，當事人往往真的太逞強、太勉強自己了。
情緒是個自我察覺的良好媒介，別過度壓抑聽不見自己的聲音！
值得注意的是，不論是憂鬱情緒或是憂鬱症，即便是負面的情緒，任何情緒都是非常好的自我察覺媒介，正如身體感受到疼痛，可察覺身體某處正出現問題，就有機會治癒。憂鬱症患者的憂鬱情緒相較容易察覺，但微笑憂鬱症族群則可能因為某些因素而壓抑住情緒，連自己都沒察覺而無法治癒，長期影響甚大。
雖說正向思考是好事，但過度就會使得變成壓抑，自己的聲音連自己都沒聽見或不被聽見，使得當事人孤立無援。但情緒並不會因為否定或壓抑就消失，反而可能逐漸膨脹或是以其他方式呈現，例如憤怒，或是以其他傷害自己、他人的方式表現。
不用總是笑笑的，聽自己的聲音。和自己站一起，改善微笑憂鬱症。
郭禺廷心理師建議，若有察覺自己可能正在「微笑憂鬱」甚至已經到了「微笑憂鬱症」，可以先試著靜下來多聽聽自己心裡的聲音、思考什麼樣的自己才是自己最真實的樣貌，並接受最真實的自己，在不影響他人為前提下真實地做自己，開心的時候就大笑、難過的時候就大哭，和自己站在同一陣線，好好擁抱自己的靈魂，陪自己說說話。
替別人著想很好，但不必只站在他人的立場想、甚至和他人站在一起評論自己「你為什麼要這麼想？」、「為什麼這點小事你就這麼難過？」。反思是很好的事，但每個人的感受都不同，每個人的感受都很重要，包括自己。
難過就是難過。
不必認為自己應該扮成很溫暖、很開朗、很強悍、很值得依靠的樣子，每個人都是不完美的，自己也是需要幫助的，受傷時也是需要有人照顧、需要有人保護的。我也可以是我自己。
如此一來，思考模式改變了，接下來行動的方向也可能會漸漸開始有所不同，包括能夠尋求協助、被人協助。各種行動所做出的結果，也會再回到自己身上影響情緒。雖然也可能差強人意，但這會是出自於真實的自己所做的決定，不論是好是壞，都是件值得開心的事。
若真的不知道該怎麼做才好，或者已經嘗試過了，但就是不見改善，也可以尋求專業心理師協助，更有助找回真實的自己，不必時時刻刻帶著微笑的面具，讓自己好好放鬆，恢復身心健康。
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