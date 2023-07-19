身邊看不出悲傷的「微笑憂鬱症」。心理師教觀察＆傾聽技巧，適時伸出援手

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郭禺廷心理師表示，情緒不論是對當事人或是非當事人，都是一種可以察覺心理狀態的良好媒介。憂鬱症多少能夠顯現出來，當事人或親朋好友可以感覺得出來憂鬱、低落、常常掉眼淚等變化，知道可能需要幫助。
但微笑憂鬱症在時時面帶微笑、開朗、正向的狀態下掩蓋了悲傷，不斷累積又沒有發出求救訊號，甚至可能不斷告訴自己或騙自己「我很好」，就可能使自己、他人無所察覺，使自己孤立無援。大家都以為當事人很好，結果卻封閉自己、甚至走上絕路，比憂鬱症更來得令人擔憂。像是李玟、羅賓威廉斯、金凱瑞等，這些身上背著陽光、正向、開朗標籤的人，在人們得知他們的消息時往往感到驚訝。
留意身邊潛藏的微笑憂鬱症，避免對方本來想說、想想算了。
傾聽者常見地雷：郭禺廷心理師表示，觀察身邊潛藏的微笑憂鬱症族群關鍵在傾聽，不過民眾日常與人交流時，其實常常出現幾個情況，包括「別想太多、開心一點」、「人要知足惜福」、「還有人比你過得更慘」、「這又沒什麼」等。或是「我跟你說，…」、「你這樣做不好，…」等讓人感覺下指導棋的情況。
說者無心聽者有意：上述這些雖然相信多是出自好意，但其實也都會讓當事人感覺自己的聲音又再次不被重視、被否定、是我不正常嗎、或是「你是很厲害嗎」等，想說的慾望又被收回，更不用說是此時此刻正需要受到幫助的憂鬱症患者、微笑憂鬱症患者。
每個人的感受都該被重視：郭禺廷心理師表示，確實生活中有很多人比自己過得更不幸，但這和當事人正面臨的事情是兩回事，每個人的聲音都該被重視。這道理其實很像大多人很討厭在生氣的時候聽到「這又沒什麼，幹嘛生氣。」。
要憂鬱症患者「開心一點嘛！」有如要吃肉的人突然開始吃素。另外，憂鬱症在各因素刺激而形成後，也會進一步影響大腦迴路、血清素、荷爾蒙、交感神經、副交感神經等運作，對身體已經形成症狀，而不再只是情緒，可說是身體也變成了「憂鬱體質」。這樣的情況下要當事人開心一點，難度會有如要一個平常有吃肉習慣的人突然開始吃素一般。
看不出悲傷的「微笑憂鬱症」。心理師教觀察＆傾聽技巧！
觀察身邊的微笑憂鬱症：微笑憂鬱症非常難以發現，郭禺廷心理師建議民眾日常在和親友相處的時候，就可以多留意觀察細節。像是在某次聚會中，某個人的行為舉止突然好像有哪裡不大一樣、可能欲言又止、或是變得心不在焉、又或是變得比以往更積極參與互動似乎有什麼話想說。
可以這樣引導說說心事：若有發現上述這樣的情況，在不確定對方是否真的沒問題的狀態下，可以彼此感覺到自在、沒有壓力為前提，多個幾句簡單的問候，例如「最近過的怎麼樣？」，此時對方若回應「都很好呀。」可以再多問「有沒有什麼事情想要分享？」讓對方不論是否有憂鬱症都可以進一步分享自己的生活。
若對方欲言又止的話：若感覺對方欲言又止，可以讓對方知道「你說我會聽，你也可以決定要和我說多少，如果你想說的話也可以不用擔心會有什麼評論，我可以聽你說。」讓對方選擇，並也讓對方知道是有人願意聽他說的。
當對方豎起高牆時：當然，當事人也可能會說「你怎麼可能會懂？」，此時可以表達「我不在那個情境中，但我試著理解你的感受，希望你可以跟我多說一些。」以中立、不帶偏見、不帶己見的邀請，讓對方吐露更多自己的心聲。除了能漸漸舒緩當事人的壓力、漸漸多少稀釋憂鬱，或許在談話過程中當事人也能找到自己的鑰匙，或是開始看到光從黑暗的縫隙中照出。
注意：重點不是建議，而是同理的傾聽！在對話過程中，傾聽者也會有自己的想法，此時盡量避免提供太多自己的建議，或無意間否定對方的想法。此時重要的是對方述說自己，而非交流或尋找解方。回應方式可以是適度的表達「這真的不容易」、「我能體會你的心情」或是以「嗯…」、點頭等不打斷對方說話的方式進行，讓對方說完想說的，若有需要交流建議再適度的討論，最重要的是理解、同理。
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