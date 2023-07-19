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連三年獲銀響力肯定！《NOWnews今日新聞》防跌工班奪專題首獎

▲第三屆「銀響力新聞獎」登場，《NOWnews今日新聞》記者甘庭嘉（圖右）製作的《防跌工班》專題，獲得「平面及網路類專題報導獎」首獎肯定。（圖／弘道老人福利基金會提供）
▲第三屆「銀響力新聞獎」登場，《NOWnews今日新聞》記者甘庭嘉（圖右）製作的《防跌工班》專題，獲得「平面及網路類專題報導獎」首獎肯定。（圖／弘道老人福利基金會提供）

專題中心／台北報導

由弘道老人福利基金會主辦的第三屆「銀響力新聞獎」頒獎典禮於今（19）日登場，《NOWnews今日新聞》記者甘庭嘉以《防跌工班》專題報導獲得「平面及網路（文字）類—專題報導獎」首獎，本專題特寫基隆市的「防跌工班」，由一群初老志願者發現長者因為居住環境不良，容易發生跌倒狀況，進而臥床影響生活品質，因此成立工班進入社區的家戶內協助高齡長者改善生活環境，不僅如此，工班更進一步推動長者走出家門，走進社區「換工」，專題中除了報導防跌工班走進長者家中的心路歷程外，也呈現因為改善環境而走出家門的長者，從換工中獲得成就感的正能量故事，得到評審團高度肯定。

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防跌工班專題：

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本屆銀響力新聞獎競爭激烈，光是「平面及網路（文字）類—專題報導獎」投件作品就高達30件，頒獎人中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，提供未來高齡化社會解方的「防跌工班」，透過社區讓高齡者更活化的做法深具意義，也讓報導脫穎而出。得獎者甘庭嘉致詞時，感謝弘道老人基金會舉辦的銀響力新聞獎與評審團隊給予的肯定，同時感謝左下角工作室在社區付出的努力，《NOWnews今日新聞》持續關注銀髮族權益，已經連續三屆獲得「銀響力新聞獎」獎項，未來《NOWnews今日新聞》更將持續關注高齡化社會議題，製作更多深度報導。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘表示，今年報名的報導高達179件，也是銀響力三屆以來的新紀錄，顯示媒體對老人議題的關注，王乃弘認為相關報導有三大貢獻，一讓社會上沒有關心老人議題的人開始關注，第二也讓社會各界相互關懷，最後更能影響政府對銀髮議題的決策以及影響企業支持老人議題。

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