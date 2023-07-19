中職／「韓哥」姜成鎬今晚為富邦悍將開球！比賽因雨延後開打
在電影《玩命關頭》（Fast & Furious）系列飾演「韓哥」的演員姜成鎬（Sung Kang）可說是超紅的國際巨星，近期來台唯一公開行程，就是今（19）日晚間到新莊棒球場，為中華職棒富邦悍將與味全龍隊比賽開球。不過今日傍晚新莊棒球場降下大雷雨，比賽確定延後到7:30才開打，不過「韓哥」果然硬漢風格，據了解今晚「韓哥」不用事先練投，而是直接上投手丘展現開球處女秀！
記者吳政紘/新北報導
姜成鎬以「韓哥」的一角在電影中演出，個性十分有趣，並且常會說出令人意想不到的話，而他在電影《玩命關頭3：東京甩尾 The Fast and the Furious: Tokyo Drift》中，不但飾演跟黑道交涉的大哥，他出神入化的開車技巧，也讓人印象深刻。
不過新莊球場在今日下午5點下起大雷雨，據球團消息，「韓哥」姜成鎬確定會在晚間6點現身球場，不用練投直接上投手丘。過去姜成鎬也在美國職棒大聯盟（MLB)開球過，為教士與道奇的比賽開球，而他的友人也跟台灣有所關係。
「韓哥」姜成鎬展現親民風格，在比賽前就幫球迷簽名，還試開「老車」，很有他的作風。