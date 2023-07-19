名家論壇》何仁崴／來寫婚前協議書吧！

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儘管民法親屬編已就婚姻本身及衍生的財產、子女等關係有所規範，理論上似乎不太需要再另外撰擬婚前協議書了。為何現在婚前協議書反而變成一則熱門話題，成為許多即將締結婚姻關係的對象非寫不可的約定？難道是婚姻制度已經失去作為地位保障的功能嗎？婚前協議書真的可以強大到婚姻的雙方都完全受其約束，使婚姻關係不會變質嗎？
一、婚前協議書是一種契約
為了雙方自結婚後到婚姻關係消滅（譬如離婚、一方配偶死亡等）的繼續性關係，民法是不禁止婚姻雙方擬定婚前協議的。所以，婚前協議書也會受到民法一般原則的規範，除了立協議的雙方不能有詐欺、脅迫等意思表示不自由之情事外，若意思表示陷於錯誤，也可以依照民法第88條的規定，在為意思表示後的一年內行使撤銷權。另外，民法第71至74條法律行為的通則也會同樣適用在婚前協議書上，除了不能違反強制或禁止規定、不能違背公共秩序或善良風俗、不能有乘他人急迫、輕率或無經驗之情事（嗯…第一次結婚算沒結婚經驗吧？）外，若婚姻之一方有限制行為能力的情形（譬如受輔助宣告），也需經法定代理人承認，婚前協議才會生效。
二、婚前協議可以約定哪些事項
只要是民法親屬編所記載的婚姻普通效力（參照民法第1000條至第1003條之1），如夫妻之冠姓、同居之住所、日常家務代理權、家庭生活費用分擔方法等，都可以透過婚前協議進行約定。如同前述的知名網紅，與其未婚夫約定開立夫妻共同帳戶，並約定每月應存入多少金額、該帳戶做何用途等，即可在婚前協議書中記載。
結婚後婚姻的雙方也會關心夫妻財產制的適用。如果沒有特別以書面約定，並經戶政機關登記，依照民法第1005條就會以法定財產制為夫妻財產制。簡言之，法定財產制除剩餘財產分配請求權外，一般而言夫妻是各自管理、使用、收益、處分各自的財產，並得於家庭生活費用外協議一定的金額做為自由處分，甚至各自清償各自的債務，已經很接近分別財產制的概念。某位富豪在結婚前，就以其未婚妻約定分別財產制。至於共同財產制，儘管仍存在在我國法律中，然而夫妻對於財產為公同共有，已與現今觀念較強調個人的人格健全有所歧異，現在應該幾乎沒有人在使用共同財產制了。倒是中華人民共和國婚姻法第17條，在某些收益項目採取類似我國公同共有的「共同共有」制，儘管也可以透過婚前協議書特別約定。
關於子女姓氏、教養與教育方式、給子女財產或生活費的方法，亦不妨於婚前協議書預先擬定。儘管婚後很難預料到未來會出生幾位子女，然而只要不違反民法的規定下，就相關事項預先擬定應無禁止之理。
三、婚前協議不能約定哪些事項
誠如前述，婚前協議有受到民法一般原則的規範，故婚前協議擬定上不能有「預設婚姻解消」的條款。譬如一方一出軌，婚姻就會無效；如果做了某某行為就無條件離婚等，在實務上這樣的約款都會被認為有違反公序良俗而無效。
另外關於性生活的次數、方法、允許一方可以另找第三者等，前者係兩情相悅不能勉強婚姻雙方去遵守，後者更是違背婚姻中「兩人結合」的本質，都不能列入婚前協議書的內容。
甚至若約定一方對他方家暴則喪失子女親權、或者一方在婚後要將財產全部歸由另一方所有，這類本質上剝奪婚姻一方權利、對人格尊嚴有負面影響的條款，與婚姻所欲達成的「家庭幸福美滿」目的有違，自然也不能寫在協議書中囉！
四、如何讓婚前協議生效
雖然契約本質上只要雙方都同意內容、簽字即可成立，並在約定好的生效日期即發生效力，惟因婚前協議係約定結婚後的事項，合法地結婚自然是婚前協議生效的前提。
而由於婚前協議可能會涉及財產上的變動，譬如「結婚後應將房屋登記給何人所有」這樣的協議內容，在法律上會被認為是需賦予「執行力」的（可以作為執行名義，不然只是君子協定），若一方擔心他方在婚後不會履行，倒不妨可在立妥婚前協議書後就可以賦予執行力的事項，尋求法院公證人或民間公證人做成公證書，就可以作為強制執行的執行名義喔！
婚前協議書既然逐漸形成顯學，作為事先約定讓婚後更有「品質」固然是可行的方法。但要步入婚姻的雙方也別為了婚前協議的條款爭議吵得不可開交喔，有聽過有這樣的準新人因對協議內容的各自執著而分手的；婚後的關係持續經營還是比婚前協議更重要的事情，不然就如同所有的契約一樣，即使文字寫得再完美，只要一方不想履行，可是會找到各種藉口的，那也失去了當初簽立協議的意義了。
簽婚前協議是個好主意，但是，幸福沒有那麼容易！
●作者：何仁崴／ 律師
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