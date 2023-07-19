大馬學者：通膨與6州選舉掛勾　反對陣營勝選待觀察

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬來西亞6州選舉戰雲密布，吉打、吉蘭丹、登嘉樓、檳城、雪蘭莪及森美蘭等6州已解散州議會，選舉委員會宣布7月29日為提名日，8月12日投票，競選期間14天。馬來裔在馬來西亞人口比例約占70%，華裔約占22%。
華研智庫副主任潘永強今天告訴中央社記者，6州選舉期間，剛好馬幣貶值，通貨膨脹緩解，但選民仍面臨物價上漲與生活成本上升壓力，這也是反對陣營要把生活成本與經濟發展等問題與選舉掛勾的原因。
潘永強表示，去年11月全國大選結果，不少分析解讀為綠潮回歸或伊斯蘭海嘯，但如進一步解讀，反對黨去年大選能斬獲不少席次的原因，宗教或伊斯蘭思潮不是唯一因素，而是馬來社會、特別是中下階層遭遇的經濟壓力，他們就業機會和收入下降所帶來的連鎖反應。
他認為，這是去年全國大選的另外一個分析背景，也是人民生活受到經濟因素影響並反應在選票結果的背後因素。
根據潘永強分析，鄉村的馬來族群面臨收入減少、就業困難的經濟壓力，甚至連城市工作的馬來青年也遇到同樣問題，導致很多城市的馬來青年從事兼差工作。這個背後凸顯的是階級或貧富差距問題，而馬來社群特別明顯，華裔選民當然也多少受影響，但在政治態度上並不會一面倒支持反對陣營。
年輕世代的政治評論員黃振峰受訪說，反對陣營「國民聯盟」利用生活成本飆升攻擊執政的團結政府並不足為奇。
他認為，團結政府一直主打綠潮或伊斯蘭保守勢力興起，伊斯蘭勢力崛起會影響馬來社會生活，反觀主要爭取馬來選民支持的「國民聯盟」的攻防焦點就在生活成本上升的民生議題。
黃振峰指出，「國民聯盟」一定會在選舉期間，不斷提醒選民注意民生上漲問題。如果繼續支持團結政府，就要面對生活成本上升的後果，買東西越來越貴，如果票投「國民聯盟」，生活成本才有機會調降，尤其是要挑起馬來選民對團結政府的反感，在即將舉行的州選中囊獲更多支持。
馬來西亞有13個州和3個聯邦直轄區。去年11月19日同時舉行全國大選，以及霹靂、玻璃市、彭亨3個州議會和沙巴州議會布加雅補選。沙巴、麻六甲和柔佛州提前於去年全國大選前即完成州議會選舉，砂拉越於2021年12月間完成州議會選舉，迄今僅剩吉打、吉蘭丹、登嘉樓、檳城、雪蘭莪及森美蘭等6個州議會未與去年全國大選同步舉行。（編輯：高照芬）1120719