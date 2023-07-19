復健結合虛擬遊戲！　訓練中風患者腦部、提升成效

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復健結合AR遊戲 增加腦可塑性與動力臺北神經醫學中心設計一套結合rTMS與擴增/虛擬實境(AR/VR)的復健方案，主要治療對象是因為中風導致肢體動作障礙的患者，賴建宏主任表示，重複性經顱磁刺激技術是復健組合的第一步，主要透過磁場產生的電流，刺激或抑制神經細胞，提升腦可塑性，可讓後續進行的傳統復健效果更好。
但事實上，傳統復健療程常常面臨枯燥無趣同時影響效果呈現等問題，賴建宏主任說，包括手部抓握、踏步、練習平衡等動作皆是患者常見的反覆性動作，患者做沒多久就會覺得無聊，而研究團隊則設計相對應的AR遊戲，主要針對認知、上肢、下肢及平衡訓練，例如偵測患者抓握的手勢，將畫面上的物品移動到特定位置，或行走在各個風景的虛擬空間中，透過繞開、閃避障礙物等遊戲設計，達到復健的效果，另外再結合得分、排名等挑戰元素，可增加病患的興趣與動力，相對的，遊戲同時也記錄了復健時的各項數據，提供醫師進一步分析患者狀況調整療程。
搭配極地登峰、開車遊戲更有趣 提升復健成效賴建宏主任說，由於部分中風的病患因為負責四肢活動的腦部神經損壞，導致兩者之間失去連結，無法發送正確的訊號到四肢，影響患者的四肢不聽使喚，因此必須讓患者透過有意識、規劃過的復健動作，重新訓練腦部神經，甚至活化周邊健康的神經細胞，達到替補損傷神經的作用，團隊設計AR擴增實境提升復健的成效，包括極地登峰、開車、圖形配對等遊戲，訓練範圍包括平衡能力、日常及認知功能。
機器人輔助復健 提供患者最佳治療方案而AR可彌補與改善VR與真實世界缺少互動的缺點，此外未來亦可以結合智慧醫療進行遠距復健。
臺北神經醫學中心指出，除了重複性經顱磁刺激治療加上AR/VR復健，可以更進一步加速病人上肢和行走功能的進步，目前中心也規劃機器人輔助復健結合重複性經顱磁刺激或AR/VR治療方案，期望為不同患者找出復健成效最佳之治療方案。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58531
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