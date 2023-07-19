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減少不必藥！一站式整合醫療服務　供身心障礙精準用藥

減少不必藥！一站式整合醫療服務　供身心障礙精準用藥
減少不必藥！一站式整合醫療服務　供身心障礙精準用藥

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】臺南市持有身心障礙證明的人數有98,505人。為了服務多病、失能、多重用藥的身心障礙者，奇美醫院今(112)年承接了臺南市衛生局規劃的「身心障礙者整合照護計畫」，不僅安排專人關心經常就醫的身障病人，並在容易到達、不需電梯、候診空間最大的一樓診間設置身心障礙整合專診，由成人與小兒的整合醫學專科醫師提供整合醫療服務，更安排志工協助就診的身心障礙病人，排除行動不便而伴隨的就醫困擾。

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奇美醫院提供到宅訪視服務　居家照護一把罩

人奇美醫院負責小兒及成人身心障礙整合專診，同時具有兒科與整合醫學雙專科的余曼君醫師指出，對身心障礙者來說，就醫不只是一個人的問題，而經常是全家人的負擔，如病情複雜，多科就診更讓人身心俱疲。因此，整合看診的服務，考量病況與意願，為病人找出最簡單有效的治療方式。

如果因疾病或失能實在不方便到醫院，也提供居家整合醫療，針對需要在家照護的病人，尤其是身心障礙兒童及老人，提供到宅訪視服務，確保病人的醫療照護不打折。

跨領域整合照護成效佳　讓醫療面面俱到

奇美醫院整合醫療中心主任蔡岡廷說明，除了就醫的方便性外，研究證實多重用藥對健康也有不良影響，身心障礙者更是高危險群。自5月中旬開始，從醫院資料篩選出多科就診與多重用藥的身心障礙病人，安排專人致電關心健康與就醫狀況，至6月底已關懷715位個案；對於反應就醫不方便的個案，則即提供身心障礙整合門診服務給對方參考，並依其意願協助掛號。

此外，奇美醫院老年醫學科提供藥物整合服務多年，即使不是身心障礙整合專診時段，病人也可以選擇方便的時段掛號老年醫學科，得到需要的整合醫療服務。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58533

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