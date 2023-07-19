中職／「韓哥」加持郭俊麟強力後援！富邦8:5擊敗味全龍獨居第二
中職富邦悍將今（19）日在主場新莊球場遭遇味全龍隊，賽前請來《玩命關頭》電影中飾演「韓哥」的美籍韓裔演員姜成鎬（Sung Kang）到場開球，富邦還推出郭俊麟、林哲瑄等球員跟他合影，郭俊麟甚至還送手套給他，郭俊麟似乎受到「韓哥」加持，後援投5局失4分，在先發投手江國豪手指出狀況之際，順利撐起球隊，最終富邦也以8:5贏球，睽違42天再度2連勝，目前獨居聯盟第二位置。
記者吳政紘/新北報導
江國豪投完1局就退場，2局上他連續投出觸身球，一度陷入危機，但郭俊麟上場連續飆出2次三振，順利化解危機。
富邦打線1局下就發威，周佳樂敲出二壘安打後，范國宸適時安打先馳得點，富邦在3局下又追加2分，由王苡丞擊出二壘安打送回葉子霆，加上范國宸又敲安追加分數。
4局下富邦申皓瑋二壘安打又打下分數，老將王勝偉擊出內野滾地球，富邦單局又打下2分拉開比數，龍隊在5局上由拿莫．伊漾三壘安打追分，郭天信高飛犧牲打，追回2分。
7局上郭俊麟續投，但又遇到危機，李凱威敲出內野滾地球，歐書誠暴投失分，又被拿莫．伊漾轟出陽春彈，一口氣失3分，還好富蘭戈、曾峻岳都順利守住，富邦最終也以3分差贏球。