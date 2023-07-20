不知名背痛纏身　竟是瀰漫性大B細胞淋巴癌作祟

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瀰漫性大B細胞淋巴癌治療有新選擇台北馬偕紀念醫院血液暨腫瘤科資深主治醫師江翊豪指出，淋巴癌分類多樣，非何杰金氏淋巴癌是臨床較常見的類型，以馬偕的經驗來看，每年病患約有一百名左右，粗估全台約有三千人。
「台灣非何杰金氏淋巴癌的發生率遠高於何杰金氏，比例約為九比一。」他指出，DLBCL是屬於非何杰金氏淋巴癌的一種，通常惡性度高、生長速度快。對於DLBCL第一線的標準治療是以R-CHOP為主，「過去經驗，晚期DLBCL以R-CHOP治療時，約有五成左右的病患無法治癒，一旦復發，預後不好。」
所幸衛福部於去年底通過以新一代抗體藥物複合體與抗CD20單株抗體化療的雙標靶組合（P-RCHP）可做為DLBCL的第一線治療藥物。根據2021年美國血液病學會以亞洲族群追蹤28個月的資料顯示，比起使用R-CHOP，採取P-RCHP的對照組，3年無惡化存活期超過70%。
初期症狀輕微 提高警覺治癒機率高江翊豪醫師說，從使用經驗來看，P-RCHP用於第一線起始治療確實有其效果，他以前述病例說明，該名台商原本需要用到高劑量的止痛藥來緩解背痛，在施打P-RCHP後，背痛獲得緩解，生活品質也得到改善，「該病患使用P-RCHP的好處是，由於雙標靶組合藥物是把會影響神經的化療藥物（Oncovin）替換掉，剛好符合紓緩神經痛的要求，雖仍有白血球低下的副作用，但臨床有許多治療藥物可以處理，安全性高。」
他提醒，淋巴癌初期症狀不明顯，很容易與輕微感冒混淆而延誤治療，建議平日留意生活上是否有變化，像是發現感冒很久沒好、發燒、身上摸到莫名腫塊、盜汗、體重下降、疲憊等，都需要提高警覺，進一步就醫檢查，儘早處理以避免惡化。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58566
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