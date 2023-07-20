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不知名背痛纏身　竟是瀰漫性大B細胞淋巴癌作祟

不知名背痛纏身　竟是瀰漫性大B細胞淋巴癌作祟
不知名背痛纏身　竟是瀰漫性大B細胞淋巴癌作祟

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】一名7旬台商，經常性有背痛困擾，看了骨科、復健科都無法獲得緩解，相當苦惱；經過輾轉求診馬偕醫院進一步以影像學檢查脊椎時，才在骨頭內找到腫瘤，開刀取出檢體後發現是淋巴癌；再進一步確認，是屬於國人常見的非何杰金氏淋巴癌中相對難纏的瀰漫性大B細胞淋巴癌（DLBCL），且癌細胞已經瀰漫到身體各處包括骨頭、肺部等，確診為第三期。

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病患因為主訴長期受到背痛纏身，不堪其擾，希望能快速減緩疼痛，醫師建議可採用雙標靶組合藥物（P-RCHP）當作起始治療，雖須採自費，但在考量仍能負擔下接受治療。「病患開始進行治療後，背痛隨即獲得紓緩，甚至連止痛藥都不必吃；目前已完成療程，精神狀況不錯，正等待下次回診安排影像檢查確認狀況。」

瀰漫性大B細胞淋巴癌治療有新選擇

台北馬偕紀念醫院血液暨腫瘤科資深主治醫師江翊豪指出，淋巴癌分類多樣，非何杰金氏淋巴癌是臨床較常見的類型，以馬偕的經驗來看，每年病患約有一百名左右，粗估全台約有三千人。

「台灣非何杰金氏淋巴癌的發生率遠高於何杰金氏，比例約為九比一。」他指出，DLBCL是屬於非何杰金氏淋巴癌的一種，通常惡性度高、生長速度快。對於DLBCL第一線的標準治療是以R-CHOP為主，「過去經驗，晚期DLBCL以R-CHOP治療時，約有五成左右的病患無法治癒，一旦復發，預後不好。」

所幸衛福部於去年底通過以新一代抗體藥物複合體與抗CD20單株抗體化療的雙標靶組合（P-RCHP）可做為DLBCL的第一線治療藥物。根據2021年美國血液病學會以亞洲族群追蹤28個月的資料顯示，比起使用R-CHOP，採取P-RCHP的對照組，3年無惡化存活期超過70%。

初期症狀輕微　提高警覺治癒機率高

江翊豪醫師說，從使用經驗來看，P-RCHP用於第一線起始治療確實有其效果，他以前述病例說明，該名台商原本需要用到高劑量的止痛藥來緩解背痛，在施打P-RCHP後，背痛獲得緩解，生活品質也得到改善，「該病患使用P-RCHP的好處是，由於雙標靶組合藥物是把會影響神經的化療藥物（Oncovin）替換掉，剛好符合紓緩神經痛的要求，雖仍有白血球低下的副作用，但臨床有許多治療藥物可以處理，安全性高。」

他提醒，淋巴癌初期症狀不明顯，很容易與輕微感冒混淆而延誤治療，建議平日留意生活上是否有變化，像是發現感冒很久沒好、發燒、身上摸到莫名腫塊、盜汗、體重下降、疲憊等，都需要提高警覺，進一步就醫檢查，儘早處理以避免惡化。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58566

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