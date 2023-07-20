熟齡族腸內菌叢不平衡！好菌少壞菌多　恐增健康及失智風險

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熟齡族注意3好3壞菌 管控健康及失智風險安法診所就2020年4月至2023年3月間的臨床樣本進行腸道菌相NGS（Next Generation Sequencing）次世代定序，191份隨機挑選的樣本群像為：年齡在40歲以上，男性99名、女性92名，個人健康管理及預防醫學意識高，會定期進行健康檢測與追蹤。統計結果發現：有腸道菌多樣性偏低者僅3.1%；但，有95.3%受測者的比菲德氏菌偏低、94.8%受測者的直腸真桿菌偏低、80.6%受測者的艾克曼嗜黏液蛋白菌偏低，是腸道益菌異常的前3名；有36.6%受測者的硫化氫產生菌偏高、27.2%受測者的糞腸球菌偏高、21.5%受測者的克雷伯氏肺炎菌偏高，是腸道壞菌異常的前3名。
何旭爵醫師指出：數據報告中的前3好菌：比菲德氏菌（Bifidobacterium bifidum）、直腸真桿菌（Eubacterium rectale）、艾克曼嗜黏蛋白菌（Akkermansia muciniphila），有清除腸道有毒物質、減少發炎物質的產生、協助維生素D的轉換、協助血清素的轉換、產生短鏈脂肪酸等攸關骨質、心情、睡眠、修復腦部組織的重要功能，若菌群偏低，有可能出現經常性腸胃不適、造成免疫紊亂、提早衰老、增加失智風險，容易有頭痛、頭暈、鼻過敏、皮膚過敏、煩躁、失眠等不特定症狀。
至於數據報告中的前3壞菌：硫化氫產生菌（Desulfovibrio piger）、糞腸球菌（Enterococcus faecalis）、克雷伯氏肺炎菌（Klebsiella pneumoniae）菌群偏高，則有可能干擾好菌的正常功能、破壞腸黏膜的完整性、增加腸胃炎的機率，也會導致慢性的全身性發炎，增加血管阻塞與癌症的風險。
動態管理腸菌平衡 不讓老化在腸道中超車累積近30年臨床經驗的安法診所，近年來針對老化的第十大指標「腸道微生態」，進行「精準腸道調節抗衰老」研究，同時開發出數據演算模型，於2020年先後取得「個人化風險評估與檢驗追蹤專利」及「個人化精準腸道微生態調節劑配對專利」，由抗衰老專門醫師聯手AI，以NGS次世代基因檢測，精準地對個人腸道菌叢做定性與定量分析，作為客製化配對及調整益生菌的依據。何旭爵醫師強調，在整個腸道微生態環境中，維持整體的菌相平衡是重要且必須的，所以，保健重點在於動態調節整體腸道菌相使其組成及數量平衡，而非缺什麼補什麼。
何旭爵醫師指出，遠古人類腸道中的菌叢多樣化很高，也有利於平衡，就如同有樹有草又有花的花園生態系；現代人的腸道菌叢則多樣性比較低，因為腸菌容易被酒精、油炸食品、化學合成品、人工調味劑、人工保存防腐劑以及抗生素所破壞。該如何增加好菌與減少壞菌？除了依據個人健康條件補充客製化益生菌，也要從日常飲食習慣中調整，減少油炸食物、紅肉、人工合成添加物（罐頭、香腸等）、精製糖，增加原型食物、蔬菜纖維，並且細嚼慢嚥。
愈來愈多的現代醫學研究表明，腸道菌相的平衡與否，不只影響大腦，也影響著免疫、荷爾蒙、自律神經甚至是皮膚的健康狀況，何止腸腦軸，還有腸肺軸、腸皮膚軸等。何旭爵醫師說明，人體腸道，除了是巨大的免疫器官，也是巨大的神經器官，我們的第十對腦神經叫做迷走神經，從頭骨底部的頸靜脈孔由腦延髓往下走，除了控制聲帶的運動外，也支配著一整個腸胃道的運動與感知；心情緊張或放鬆會影響腸道消化，相對的，腸道發炎也直接影響腦部，因此腸胃發炎時會覺得頭昏腦脹，因為一些有毒的物質會直接由迷走神經、不經血液而直通腦部。所以，疾病始於腸道，抗發炎、抗衰老也始於腸道！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58603
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