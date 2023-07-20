降低隆鼻手術失敗風險　邱大睿醫師提醒千萬別選錯隆鼻材質

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隆鼻首先要降低感染，選擇合適的植入物也很重要一般人可能比較在意隆鼻後整體鼻型美感，忽略了其實隆鼻材質的選擇也很重要，畢竟材質植入後可能長達數十年以上，不合適的材質放置在體內，長時間後可能產生後遺症，如發炎、攣縮等情形。邱大睿醫師表示目前隆鼻的材質大致分為自體與假體兩大類，自體是指選自人體的耳軟骨、自體肋軟骨、異體肋軟骨或真皮組織…等，假體目前市場上主要是二代矽膠、Gore-Tex及卡麥拉，每一種材質都各有其特色。選用自體材質進行隆鼻手術是近年來一個趨勢，特別是鼻頭的雕塑，主要原因是比較不會產生排斥情形，感染風險也比較低，但缺點就是會在身上產生另一個傷口，而到底要選用哪個部位的軟骨來進行手術比較合適呢?一樣要評估個人的條件與預算，將以下三種自體材質隆鼻手術進行比較如下：
▲翻攝自睿智選擇。邱大睿醫師醫師臉書
欲避免隆鼻手術失敗，首先要降低感染，選擇合適的植入物，是非常重要的！而自體肋軟骨材質由於是取自患者身體，較沒有排斥問題，若患者本身有敏感體質，又對於挺立度比較在乎，則可以選擇自體肋軟骨為佳，但仍需與執刀醫師討論後定奪。
整形手術是一門高度複雜與專業的醫學，尤其是隆鼻手術，建議要由經驗豐富的醫師執行。邱大睿醫師建議民眾想要隆鼻之前，先進行隆鼻手術相關資料的蒐集，了解醫師的相關專長，除了醫療專業美感也很重要，並審慎選擇合規的診所，千萬不要被坊間過度美化包裝的行銷手法給迷惑了。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58539
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