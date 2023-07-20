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降低隆鼻手術失敗風險　邱大睿醫師提醒千萬別選錯隆鼻材質

降低隆鼻手術失敗風險　邱大睿醫師提醒千萬別選錯隆鼻材質
降低隆鼻手術失敗風險　邱大睿醫師提醒千萬別選錯隆鼻材質

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】隆鼻位於五官最明顯的位置，鼻子的美觀也影響臉部整體的容貌，而東方人鼻子比較扁塌，因此，隆鼻手術一直是國人熱門的整形外科手術項目之一，整形外科邱大睿醫師提醒進行隆鼻手術前，民眾可以多了解隆鼻手術相關知識，以降低隆鼻手術失敗的憾事。

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 不少民眾拿著明星、帥哥或美女的照片，表示希望醫師整出一樣的鼻型，邱大睿醫師表示隆鼻前民眾提供一個想要的鼻型範本，與執刀醫師討論參考也很好，但要提醒每個人的基本條件不同，合乎自己臉部整體的比例更重要，想進行隆鼻手術前，民眾應多了解隆鼻手術相關知識及可能會面臨的風險。

隆鼻首先要降低感染，選擇合適的植入物也很重要

一般人可能比較在意隆鼻後整體鼻型美感，忽略了其實隆鼻材質的選擇也很重要，畢竟材質植入後可能長達數十年以上，不合適的材質放置在體內，長時間後可能產生後遺症，如發炎、攣縮等情形。邱大睿醫師表示目前隆鼻的材質大致分為自體與假體兩大類，自體是指選自人體的耳軟骨、自體肋軟骨、異體肋軟骨或真皮組織…等，假體目前市場上主要是二代矽膠、Gore-Tex及卡麥拉，每一種材質都各有其特色。選用自體材質進行隆鼻手術是近年來一個趨勢，特別是鼻頭的雕塑，主要原因是比較不會產生排斥情形，感染風險也比較低，但缺點就是會在身上產生另一個傷口，而到底要選用哪個部位的軟骨來進行手術比較合適呢?一樣要評估個人的條件與預算，將以下三種自體材質隆鼻手術進行比較如下：

 ▲翻攝自睿智選擇。邱大睿醫師醫師臉書

欲避免隆鼻手術失敗，首先要降低感染，選擇合適的植入物，是非常重要的！而自體肋軟骨材質由於是取自患者身體，較沒有排斥問題，若患者本身有敏感體質，又對於挺立度比較在乎，則可以選擇自體肋軟骨為佳，但仍需與執刀醫師討論後定奪。

整形手術是一門高度複雜與專業的醫學，尤其是隆鼻手術，建議要由經驗豐富的醫師執行。邱大睿醫師建議民眾想要隆鼻之前，先進行隆鼻手術相關資料的蒐集，了解醫師的相關專長，除了醫療專業美感也很重要，並審慎選擇合規的診所，千萬不要被坊間過度美化包裝的行銷手法給迷惑了。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58539

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