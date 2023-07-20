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新竹酒吧推薦｜台灣頂尖調酒師一手打造『新竹inBush』，不只是酒吧，更是夢幻花藝咖啡廳?!

新竹酒吧推薦｜台灣頂尖調酒師一手打造『新竹inBush』，不只是酒吧，更是夢幻花藝咖啡廳?!
新竹酒吧推薦｜台灣頂尖調酒師一手打造『新竹inBush』，不只是酒吧，更是夢幻花藝咖啡廳?!

ReadyGo

台灣的調酒文化在近年來可說是遍地開花，頂尖的 Bartender 一個接一個進軍國際、站上 World Class 等大型賽事的舞台，大街小巷也不時可以見到新開幕的質感酒吧，且不只是在最熱鬧的台北市區，其實從北到南都能找到好去處，能夠品嚐富有層次的精緻調酒，而本次便將帶領大家來到新竹一探究竟！

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新竹酒吧推薦：新竹inBush

結合手沖咖啡、特色調酒與花藝教學

inBush
inBush
圖 / @ReadyGo

inBush 綠意盎然的門面恰如其名，讓來者宛如置身於繁花滿佈的灌木叢中，在穿過香氣撲鼻的花廊之後，就會見到充滿英倫氣息的寬敞空間。此處白天會開設花藝課程，無論是喜歡手扎花束植栽、精緻器皿選品，或是想嘗試自行製作繽紛花禮，都可以預約報名體驗。

白天有手沖咖啡搭配大人系甜點

inBush肉桂捲
inBush肉桂捲
圖 / inBush官方Facebook

在這優雅怡人的空間內，每一件復古式的英倫風傢俱都經過精挑細選，且不限時又提供 Wi-Fi及插座，營造出親切友善的用餐環境，午後可以在此來一杯香濃的手沖咖啡、聊天拍美照。白天的菜單提供各式咖啡、茶品與甜點，尤以香醇濃郁的三種酒提拉米蘇和威士忌焦糖肉桂捲遠近馳名。如果想飽食一頓的話，也有大獲好評的咖喱飯、塔可飯、牛筋飯與手工水餃可選。

英倫風裝潢
英倫風裝潢
圖 / @ReadyGo

夜晚由頂尖調酒師帶來特色酒單 

酒吧室內
酒吧室內
圖 / @ReadyGo

而當夜幕降臨時，咖啡廳就會搖身一變成為酒吧，調酒師俐落的身手讓耳邊不時響起 Shake 的冰塊聲，令人不難猜想調酒必定風味迷人。其實 inBush 的主理人 Vic Wang 本身就是業界赫赫有名的調酒師，多年以來經歷豐富，從人才輩出的台北東區 East End、東京銀座一位難求的 Bar High Five 到新竹的橋下2.0，可說是世界各地都能看到他的身影，也因而磨練出細膩而高超的調酒技巧。

inBush桃花調酒
inBush桃花調酒
圖 / @ReadyGo

初嚐 inBush 的原創酒款，就能感受到每樣材料都是經過謹慎挑選，再經由親手一步一步製作或釀造，毫無一絲香精或糖漿等人工添加的化學氣味。例如上圖這杯「桃花 Lips」，就使用了罕為一件的優格澄清威士忌，讓酒體完美融合天然的水蜜桃與茉莉香氣，並相互激發出令人驚奇不已的新鮮感，甜而不膩、辛而不辣的味道在舌尖繚繞不散。

Negroni
Negroni
圖 / @ReadyGo

除此之外， Menu 上還能看到榛果奶油威士忌、四季春琴酒等特殊品項，且店內每隔一段時間就會更新酒款，讓酒客們每次來都能有嶄新的體驗。

地址：新竹市東區長春街60號

電話：03-6662592

網址：FB / IG

營業時間：咖啡 10：00～17：30，花藝 10：00～01：00，酒吧 18：00～01：00（L.O 00：30）

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原文出處 : ReadyGo 新竹酒吧推薦｜台灣頂尖調酒師一手打造『新竹inBush』，不只是酒吧，更是夢幻花藝咖啡廳?!

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