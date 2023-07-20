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997 Studio
地點：台北市信義區
首先要介紹的是位於台北捷運國父紀念館站附近的997studio，作為台灣最早開設手作地毯課程教室之一的997studio，是一間專門體驗手作地毯的工作室，一走進教室一大面五顏六色的繽紛毛線牆讓人選擇障礙大爆發，真是不知道該從何挑起！
不會畫畫的人也不用擔心，只要有大概的想法點子店家老師都會非常細心地幫助你，手把手教你從畫框框到親手編織，就算是手殘黨也能輕鬆用簇絨槍織出屬於自己的小地毯。
997studio
地址：台北市信義區仁愛路四段452巷11號
電話：暫未提供
Alley Workshop 手作教室
地點：桃園市龍潭區
Alley Workshop是一間綜合性的手作教室，分別提供流體畫、流體熊跟簇絨地毯手作體驗，讓你跟姐妹可以同時體驗不同的DIY課程。Alley Workshop的簇絨地毯分別分為3種價位，從最基本的30*30大小/NT$1,500、45*45大小/NT$2,400到專業自備圖的60*60大小/NT$3,000都有，另外也有提供手作簇絨包包體驗，可說是非常多元。
Alley Workshop
地址：桃園市龍潭區建國路26號
電話：0925-072-855
BuGi Art Studio 不止藝術
地點：新竹縣竹北市
隱身在竹北巷弄間的BUGI Art Studio不止藝術，擁有十分舒適且寬敞的空間，以及多達100種的彩色毛線，完全不用擔心選不到自己喜歡的。除了包包跟地毯之外，在這邊還能選擇手作簇絨鏡子、抱枕等，品項十分多元，很適合想嘗試Tufting又擔心家裡沒地方放地毯的租屋族們。
BUGI Art Studio不止藝術
地址：新竹縣竹北市嘉興三街89號
電話：0955-098-045
P•MOOK STUDIO
地點：新竹縣竹北市
誰說地毯一定要是正方形？在同樣位於竹北的P MOOK Studio，你不僅可以將不同毛線打在地毯上，將自己喜歡的小花、貓咪做成不規則邊框造型的地毯，還能選擇單獨手作或是雙人合作的方案，非常適合情侶一起前往體驗。一次Tufting課程大約需要花費5小時左右，不會太累也不會太快就結束，作為約會的行程真是再適合不過啦！
＊P•MOOK STUDIO
地址：新竹縣竹北市科大二街33號
電話：0933-523-317
To be Two bee Tufting 簇絨地毯工作室
地點：台中市北區
「大家認真的樣子，大概會像隻勤勞的小蜜蜂吧！」To be Two bee的主理人認為手作的精髓不是最終的作品，而是體驗的過程，因此她不僅將工作室打造成舒適放鬆的空間，更不限制時間、不限制顏色數量也不給壓力，讓你可以按照自己的步調慢慢地享受整個手作的過程，帶著作品滿足地回家。
＊TobeTwobee Tufting 簇絨地毯工作室
地址：台中市北區雙十路二段101號2號樓之1
電話：暫未提供
The Blank Studio 手作地毯工作室
地點：台中市西屯區
位於台中市西屯區的The Blank Studio，提供簇絨地毯、簇絨鏡子、簇絨包包跟簇絨抱枕四種不同的手作體驗，除了可以帶自訂的圖片來DIY之外，也可以選擇店家已經設計好的草稿圖。像是他們家最近最熱門的體驗品項就是Care Bear造型的簇絨鏡子，一隻隻五顏六色的熊熊搭配可愛的表情跟手勢，光是擺在那就被萌翻，是不是很值得跟閨蜜一人做一個！
The Blank Studio
地址：台中市西屯區河南路二段93號3樓
電話：0970-620-620
花彳了女孩．手作美學
地點：高雄市苓雅區
最後要推薦的是在高雄師範大學附近的花彳了女孩，花彳了女孩原本是一間以體驗手作花藝為主的工作坊，在2022年開了手作毛線課程品牌「花織了」，提供各式各樣的簇絨體驗課程，包含簇絨地毯、鏡子等等，讓住在高雄的女孩們也能體驗療癒的手作課程。
花彳了女孩．手作美學
地址：高雄市苓雅區廣州一街（預約後提供詳細地址）
電話：暫未提供
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原文出處 : ReadyGo 自己的地毯自己做！全台7間手作地毯課程推薦，快揪姊妹一起把毛孩做成可愛地毯
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