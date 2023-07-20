女足世界盃／首次32隊參戰！誰將能奪冠？隊史4冠的美國最被看好

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而這些球隊中，哪一支更有機會登頂呢？《Bleacher Report》今最看好隊史4度奪冠、且本屆要尋求3連霸的美國，文中寫道這支球隊「幾乎每個位置都有菁英球員」，而且在球星Sophia Smith以及總教練Vlatko Andonovski的帶領下，可能在決賽前都不會遭遇到真正的挑戰。
至於分別排在2-4的德國、法國和西班牙，則是隊內各自擁有世界級球星Lena Oberdorf、Wendie Renard、Alexia Putellas在陣，實力不俗。去年夏天奪得歐洲盃的英格蘭隊，因為隊長Leah Williamson以及兩名球星Beth Mead和Fran Kirby受傷，掉到了該榜第5的位置，但仍吊車尾進入最有機會奪冠的5隊之中。
亞洲實力最穩定、且曾在2011年奪冠的日本，本屆陣中有長谷川唯、遠藤純兩名好手領軍防線，陣中許多位置都有不錯的球員，該文評比「這支球隊展示了自己可以與世界上最好的球隊一較高下的能力」，並將之排在第9。
中國大陸被排在第15，評語為：「正如今年早些時候以4:1輸給瑞典和3:0西班牙那樣，中國隊無法與世界上最好的球隊抗衡。儘管如此，在4-4-2陣型中打出穩健的防守策略，仍能讓他們從D組中脫穎而出。」
《Bleacher Report》女足世界盃排行榜：
奪冠熱門：1.美國、2.德國、3.法國、4.西班牙、5.英格蘭
有機會爭冠：6.瑞典、7.巴西、8.澳洲、9.日本、10.加拿大
取得大幅進步：11.挪威、12.荷蘭、13.丹麥、14義大利
爭取晉級：15.中國大陸、16.瑞士、17.葡萄牙、18.愛爾蘭；19.韓國、20.哥倫比亞、21.尚比亞、22.奈及利亞、23.阿根廷
希望渺茫：24.新西蘭、25.牙買加、26.海地、27.南非、28.哥斯達黎加、29.摩洛哥、30.菲律賓、31.越南、32.巴拿馬