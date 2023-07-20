安卓或iOS哪個系統更好？IG負責人「1句」大引戰 科技圈吵翻了
目前市面上智慧型手機系統，持續上演著安卓（Android）陣營對決蘋果 iOS 系統的戲碼，雙方的擁戴者總會在網路上將對方的弱點揪出大肆批評。而近期Instagram負責人莫塞里（Adam Mosseri）更在Threads上語出驚人表示「Android比iOS更好」，再度掀起科技圈的大論戰。
記者潘毅/綜合報導
科技YouTuber布朗利（Marques Brownlee）日前在Threads 上發起討論，想知道大家覺得「哪些科技言論會引起爭議」，沒想到意外引出Instagram負責人莫塞里，他更直接喊出「現在Android 比 iOS 更好！」
雖然莫塞里只是順應布朗利發起的話題做出回應，也並未對自己的言論做出詳細的解釋，但仍然引發了論戰。大量的蘋果支持者在下方反駁「我從事工程師20年經驗，從資安角度來看，Android完全無法蘋果iOS做比較」、「難道這就是Instagram沒有iPad版本軟體的原因嗎」、「客觀認為這是錯誤的，過去幾年 iOS已經變得天衣無縫，幾乎沒有弱點」；但有許多Android用戶也贊同莫塞里的言論。
事實上針對Android與iOS誰更好的論戰，一直以來都是科技界難有結論的話題，2021年時，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）就曾透露自己是安卓系統愛好者，到了今年初時，新手機還是用三星三星執行董事長李在鎔（Lee Jae-yong）送的Galaxy Z Fold 4摺疊機型。
擁有Facebook與Instagram的媒體大亨祖克柏（Mark Zuckerberg），更是在2022年底就曾砲轟蘋果 App Store政策，因為其第三方追蹤政策，導致Facebook當時廣告收入大量銳減。
至於Instagram的部分，許多蘋果 iPad 用戶都曾抱怨，至今IG都沒有針對 iPad 開發出合適版面的App版本，讓他們只能使用不合介面的 iPhone 版本，而莫瑟里也曾表示，因為 iPad 的用戶群不夠大，所以團隊沒有相關App的開發計劃。