傳不分區10月出爐、不限黨員 王定宇：相信民進黨會為社會舉才
民進黨本周日舉辦全國黨代表大會並完成區域立委提名，今（20）日傳出最晚9月成立不分區立委提名委員會，並於10月中確定人選，民進黨立委兼湧言會召集人王定宇表示，截至目前為止沒有聽聞這樣的訊息，有沒有這樣的議程，強調不分區暨是政黨形象，也是代表政黨為社會舉才非常重要的一環，民進黨是台灣社會所培養出的政黨，會負責任地為台灣社會推薦優秀的人才。
記者陳威叡／台北報導
對於民進黨不分區立委，傳出有黨高層說明最晚9月成立不分區立委提名委員會，並於10月中確定人選，且不須具黨員資格，對此王定宇表示，截至目前為止沒有聽聞這樣訊息，也沒有這樣的議程。
王定宇說，不分區立委對政黨而言，既是政黨形象代表，也是政黨為社會舉才非常重要的一件事，民進黨不分區立委以政治類別而言，包括能力、形象以及符合政黨內部政治生態，這些要件都是考量的要點。
王定宇表示，非政治類別不分區立委則是替社會舉才，很多無論是弱勢、重要NGO組織或符合國家發展的人才，未必能夠透過區域選舉投票方式進入國會，透過不分區讓他們的聲音進到國會來，如果未來民進黨討論不分區，政治與非政治類別思考方向不會脫離這個範疇。
最後王定宇說，民進黨為台灣社會培養出的政黨，會負責任為台灣社會推薦優秀的不分區立委人才。