巷仔內／搭AI話題、谷底翻身　黃仁勳、蘇姿丰圈粉年輕人6大原因

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一、AI產業當紅 產業佼佼者自然受矚目
隨著ChatGPT、生成式AI爆紅，相關產業掀起狂潮與變革，大眾自然會關注產業動態，而NVIDIA就是供應AI超級算力的繪圖晶片（GPU）龍頭大廠，AMD也是研發與生產高效能處理器晶片的大廠，欲挑戰NVIDIA，因為AI產業當紅、具話題性，兩家公司的領導者自然也獲得關注。
年輕人關注點主要有兩面向，一是股票族關心兩人來台，如何影響台股，被稱為台股救世主的黃仁勳，來台前後，AI相關概念股，如伺服器、銅箔基板、散熱等族群股價飆漲，並帶動台股登上萬六大關；AI持續發威，再加上蘇茲丰來台加持，台股也續強登上萬七。
二是資通訊背景的學生關心工作，兩名領導者訪台，都有拜訪供應鏈高層，NVIDIA在台合作夥伴包括，研揚科技、研華科技、安提國際（宜鼎子公司）、永擎電子（華擎子公司）、華碩、技嘉科技、鴻佰科技（鴻海子公司）、英業達、和碩、雲達科技（廣達）、泰安電腦、緯創資通和緯穎科技；AMD主要供應鏈有台積電、廣達、緯創、英業達、技嘉、和碩、仁寶、群聯，這也決定學生畢業後，對於職場的選擇。
一名台大資管系剛畢業學生就表示，身為準資訊產業工作者，黃仁勳吸引人的地方，在於他的公司、GPU對世界帶來的影響，自己也一直用他的產品工作，「要是沒有他，我現在實習的職位（Data Scientist）可能也不會出現」。
二、平易近人的「教父」、「女王」 願與青年親近
身價衝破一兆新台幣的黃仁勳，擠進全球50大富豪，作風卻很平易近人，來台即被捕獲手提麻花捲袋子，悠閒地逛饒河夜市，相當「接地氣」，隔天到台大畢業典禮致詞時，也親切與學生合照、送上畢業證書。
他對於粉絲來者不拒，現身COMPUTEX時，不但親切地為粉絲簽名，合照也拍好拍滿；與媒體互動熱絡，不但讓女記者試穿自己的皮衣，還捲起袖子，大秀手臂上的NVIDIA商標刺青。另外，他去年11月現身WirForce 2022開幕夜現場，向場外正在直播的歌手點歌，並點了Lady Gaga的歌，當時就在網路掀起一波討論。
蘇姿丰為人低調，此次來台公開行程相當少、不太與媒體互動，話題較少，但她在陽明交大名譽博士頒授典禮上，不僅致詞還與學生對談，對於青年學子的提問知無不言，還以「call me Lisa」，請學生直呼她的英文名字，展現意外親和的一面，活動結束後，對於合照也是來者不拒，甚至主動與學生攀談、互開玩笑，讓學生驚呼女王超親民！另外，蘇姿丰日前手上抱著「特大號乖乖」與員工合照，也讓人倍感親切。
三、又潮又年輕 人格魅力無法擋
黃仁勳60歲、蘇姿丰53歲，不算年輕，但對比台灣幾個企業大老，如張忠謀、施崇棠、郭台銘等，年輕許多，成就、身價更高，也展現出活力與朝氣。
黃仁勳總是穿著一身黑皮衣亮相，被網友封為「皮衣刀客」，為了慶祝NVIDIA股票突破100美元，而將NVIDIA的商標刺青在左手臂，今年在Computex演講，大秀生成式AI技術，輸入文字即能譜曲，邀全場大唱「我愛NVIDIA」，都讓年輕人覺得「很酷」、「潮味十足」。
有些年輕人認為黃仁勳之於NVIDIA，就像賈伯斯之於蘋果，對於自己一手打造的產品與品牌，非常看重，總是會想到好玩的點子來發表新產品，兩人也都很幽默、對外展現十足的個人魅力。黃仁勳曾在GTC 2020主題演講前夕，上傳一支惡搞影片，自家中烤箱內拿出隔天要發表的繪圖晶片，預告全球最大的GPU模組即將「出爐」，短短27秒的影片在網路上瘋傳。
蘇姿丰則採中性簡約的髮型與穿著，以深灰色和駝色套裝最有記憶點，此次來台亮相的藍色套裝，顯得相當清爽，搭配寶石項鍊、戒指，還配戴了手錶與智慧手環，簡約大方、有科技感，又不失女王的霸氣形象。且蘇姿丰也很幽默，在陽明交大面對學生提問時，直言和學生對談「讓我們都覺得更年輕了」，還在學生提問女性工程師可以對科技產業帶來哪些價值與貢獻時，幽默反問，「你是在說女性工程師比較聰明對吧？」引來台下一片笑聲跟掌聲。
四、媒體放大效果
兩人的成就吸引媒體報導，今年相繼來台，各家媒體就瘋狂報導，起底家世、人生經歷、最愛台灣美食、甚至翻出兩人的家族圖，發現兩人是遠房親戚，自他們來台後所有動態，都緊跟報導，在媒體的推波助瀾、新聞轟炸下，讓原本只在產業端獲得諸多關注的兩人，瞬間讓一般人也不得不認識，算是圈了一波路人粉。
另外，兩人到頂大與學生互動，經過媒體報導後，也讓年輕人更關注此事。台大校方透露，黃仁勳致詞消息一出，就收到許多校友、貴賓詢問，能否參加畢業典禮，想一睹本人風采；台大半導體領域師生較多，同溫層厚，因此黃仁勳在校園裡有成為話題，教師們也都很驚訝年輕人這麼喜愛黃仁勳。
除了新聞媒體的報導外，網紅「阿滴英文」先前一支「科技業大亂鬥」影片，採訪美國科技業女性，有一位提到NVIDIA股票會大漲，之後還真的大漲了，也在YT留言引起一陣討論。
五、不靠家產致富 失敗成功學激勵人心
過去許多華人靠著家產、不動產，擠身全球富豪行列，但黃仁勳擠身全球50大富豪，大部分財產都來自所創的NIVDIA股份，蘇姿丰則是挽救瀕臨破產的AMD，並把股價10年推升24倍，蟬聯多年「年薪最高女CEO」；黃仁勳的爸爸是化學工程師、媽媽是小學老師，蘇姿丰的爸爸是數學家、媽媽是一名會計師，雖然與台南望族羅氏家族有淵源，但兩人都不是富二代、非靠家產致富，而是白手起家，靠自己努力、不斷失敗跟挑戰，最後才成功闖出一片天，不但許給年輕人一個夢，也傳達正向、積極的形象。
兩人的失敗成功學，也相當激勵人心，黃仁勳創業一路走來，「充滿羞辱的失敗」，還差點面臨倒閉，因為技術路徑偏離市場主流，無法與Windows相容，只好硬著頭皮向SEGA執行長解釋，請他們另尋合作對象，但又希望SEGA能全額付款，否則輝達就會倒閉，沒想到獲得同意，讓NVIDIA能多撐6個月，最後打造出RIVA 128顯卡，一戰成名，最終在GPU（繪圖處理器）創業潮成為最後贏家，造就了今日的AI帝國。
蘇姿丰則是從工程師起步，後來轉向業務和管理，在眾人不看好、AMD瀕臨破產時接手，卻在不懈努力及獨到眼光下，帶領AMD由虧轉盈，股價也從2美元的歷史低檔，一路拉抬來到2021年11月的155美元，2022年2月超微市值一舉突破1880億美元，成功超車英特爾。
兩人學經歷不同，面對的失敗也不一樣，但都很正向、成功，帶給年輕人不少啟發。陽明交大電機系學生李坤宸說，兩人啟發他更想去國外看看、甚至有創業念頭。
陽明交大工業工程所彭同學分享，蘇姿丰的人生歷程對自己最大啟發是「即使遇到困難，跌倒谷底，也不要放棄」，黃仁勳敢衝敢闖的性格更吸引年輕人，兩位都是科技業佼佼者、成功人士，面對失敗，同樣正面積極，不管遇到什麼樣的險境，都會保持樂觀態度，值得年輕人學習。
六、標準美國夢 亞裔、女性在矽谷出頭不容易
黃仁勳與蘇姿丰都是台灣台南出生，前者9歲被父母送到美國肯塔基州寄宿學校，在短時間內學習獨立自主，被分配到洗全校廁所，後來在美式家庭連鎖餐廳端盤子、當洗碗工，養成他能屈能伸的性格，1984年獲得奧勒岡州立大學取得電機工程學士學位，畢業後直奔矽谷，在超微（AMD）及巨積（LSI Logic）工作，在1993年、30歲之時創立NVIDIA。
後者則在2歲時隨全家移民美國，求學之路不斷跳級，國中就開始跳級，為挑戰電機最高學府麻省理工學院，高中就開始學大一課程，並於1994年獲得麻省理工學院電機工程博士學位，畢業後，先後任職德州儀器、IBM、Freescale等公司，2012年1月，加入AMD擔任資深副總裁和總經理，2014年10月，獲任命為AMD總裁暨執行長，為該公司首位女性執行長。
很多人會以台灣之光、「台灣囝仔」看待兩人，但大多年輕人討厭這種「硬蹭」，覺得兩人很早就離開台灣、前往美國生活，享有美國教育環境、資源，甚至是成功的機會，但都不會否認亞裔、台裔要在美國科技產業闖出名堂，非常不容易，尤其蘇姿丰要在性別比例嚴重失衡的矽谷贏得尊重，更是困難，這一點也讓她收穫年輕人的喜愛與敬佩。
陽明交大國際半導體產業學院碩士生林瑋宣就說，半導體界的男性工程師很多，蘇姿丰作為女性楷模，能在業界做到這種高度，讓她覺得男女在工程專業並無差異，「Lisa Su的存在可以鼓勵更多女生，願意去選擇工程師作為她們的專業」。