亞歷媽爆霸凌同行！「2網紅媽媽」也控被攻擊 形象瞬間全毀
擁有22萬粉絲「K&C凱勒與夏綠妹」的網紅凱勒媽，時常在臉書分享育兒的點滴，深受不少讀者喜愛。然而，近日她卻爆料，表示自己和另一位同行育兒網紅「亞歷媽」過去明明沒交集，但是卻長期受到對方的言語攻擊，而雖然亞歷媽在第一時間致歉，但卻又爆出另外兩位網紅媽媽，包括「彈力小龍包」、「伊萊媽」也出面曾經遭受指控，話題持續延燒。
記者張嘉哲/綜合報導
凱勒媽20日凌晨在臉書發文，提到自己跟亞歷媽生活圈一點都沒有交集，在網路上也沒有互動過，這幾年卻頻繁受到對方言語攻擊，只見貼出的對話截圖中，亞歷媽針對凱勒媽出言就酸「沒有人這樣拍，尿布這樣拍很智障」、「為了自己身材不被看，躲起來、女兒擋，誰尿布這樣拍」等。
事後亞歷媽第一時間出面致歉，透露「過去有段身心靈極度黑暗的時期，當時她為了挺朋友在未經查證下就對不熟悉的人出言批判，有錯就該承擔責任，我還是要公開的鄭重地再次道歉，我錯了，我很抱歉」。
然而事情都還沒過去，同樣是網紅媽媽的「彈力小龍包」就分享新聞表示「看到新聞，想到我也才曾被這位不認識的網紅王姓媽媽攻擊過，當年知道事情是非常的傷心，尤其一個人在國外，雖然事過已久也只有人證沒有確切的文字證據，所以不再追究，但是這位爆料的媽媽真的很勇敢，說出我的心聲，往事歷歷在目，希望網路霸凌就此打住，還給我們一個平安健康的網路空間......」。
沒想到貼文釣出另一位網紅媽媽「伊萊媽」留言表示「我懂妳，攻擊我們的也是同一個人，真不明白彼此不認識，為什麼無緣無故就遭受這樣的對待跟攻擊，還好我們當時有彼此可以安慰對方」而「彈力小龍包」則回應「愛你喔，只有正向的能量才能一同成長」亞歷媽又再度被指控原來不是只有攻擊凱勒媽一人，截至出稿為止，亞歷媽尚未有最新回應。