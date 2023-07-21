不甩遭控干預選舉　瓜國檢方突襲搜查最高選舉法院

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檢察總長辦公室已對首輪選舉中位居第2的阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）所屬「種子黨」（Semilla）展開調查，指控該黨幾年前成立期間，在蒐集簽名方面有違法之嫌。
作為調查的一環，檢察官們對阿雷巴洛一名盟友發出逮捕令，並成功讓法官將種子黨停權，不過這項停權令隨後遭瓜地馬拉最高法院撤銷。
最高選舉法院（Supreme Electoral Tribunal，TSE）秘書長維拉斯格（Alexander Velasquez）告訴法新社，多名執法人員今天直搗最高選舉法院，從副院長卡斯蒂約（Eleonora Castillo）的辦公室取走文件。
肅貪檢察官卡魯奇切（Rafael Curruchiche）辦公室發表聲明表示，他們已對卡斯蒂約發出逮捕令。
卡魯奇切和檢察總長波拉斯（Consuelo Porras）先前已名列美國「貪腐人士」名單。
檢察官蒙特羅梭（Cinthia Monterroso）今天也參與突襲檢查的行動，她過去曾對批評現任政府的記者和前肅貪檢察官提出指控。
蒙特羅梭和發出卡斯蒂約逮捕令的歐瑞亞納（Fredy Orellana）昨天均被美國列入「貪腐人士」名單，入列者將禁止入境美國。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1120721