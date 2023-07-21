冷氣機17樓墜落砸死21歲女大生！粗心工人：以為螺絲已經鎖緊了

大港吃鍋人氣冠軍推泰國菜299吃到飽　喜來登藏：曼谷人才知泰菜

▲「樁涮HOT POT」高雄同盟店，今日起至9月3日推出「樁涮泰國美食節」，泰式鍋物、泰式熟食都可吃到飽。（圖／樁涮HOT POT提供）
▲「樁涮HOT POT」高雄同盟店，今日起至9月3日推出「樁涮泰國美食節」，泰式鍋物、泰式熟食都可吃到飽。（圖／樁涮HOT POT提供）

記者葉盛耀/綜合報導

天氣熱辣、開胃有勁的泰國菜最適合夏天。捷利國際餐飲集團旗下「樁涮HOT POT」高雄同盟店，今日起至9月3日推出「樁涮泰國美食節」，新推出泰式酸辣湯新口味鍋物，現場還有清蒸檸檬魚、綠咖哩雞、泰式打拋豬等菜色，通通都可吃到飽。用餐方式分四種主菜等級，每人598~798元。台北喜來登館內泰式餐廳SUKHOTHAI，即日起至9月30日推出多道在地特色新菜，標榜「曼谷在地人才知道的泰國菜」，即是在台灣相當少見，每道都別具特色。

我是廣告 請繼續往下閱讀

「樁涮HOT POT」曾在高雄市政府觀光局主辦的「大港吃鍋」競賽中獲雙料獎項，包含「10大鍋物特優賞（個人鍋組前十大）」及「個人鍋組網路人氣第一名」，在高雄與台中都有分店，其中高雄店為吃到飽模式，號召喜歡吃鍋的民眾，9月3日前大啖重口味的泰式美食。

因應泰國美食節，也有新湯頭即「泰式酸辣湯」，酸辣口味特別適合煮白蝦等海鮮。另外熟食區也吃得到清蒸檸檬魚、鳳梨炒飯、綠咖哩雞、泰式打拋豬等菜色，道道都是白飯殺手。沁涼甜品還有芒果奶酪、泰式奶茶等。自助餐檯上，竟然還有白蝦、蛤蜊、虱目魚等海鮮，而蔬菜類中更有較少見的野菜，包含山蘇 、紅莧菜、皇宮菜等，通通都可無限取用。

▲新推出的泰式酸辣湯口味，結合多種辛香料，以及檸檬與番茄的酸香，最適合涮煮海鮮。（圖／樁涮HOT POT提供）
▲新推出的泰式酸辣湯口味，結合多種辛香料，以及檸檬與番茄的酸香，最適合涮煮海鮮。（圖／樁涮HOT POT提供）
擁有泰國皇家政府「泰精選(Thai Select) 」美食認證的台北喜來登館內泰式餐廳SUKHOTHAI，即日起至9月30日推出多道在地特色新菜，標榜像是肥嫩鮮美的泰國蝦三吃，選用蝦膏飽滿的公蝦，搭配三種吃法自由選擇：酸爽的清蒸檸檬、濃郁的泰式辣炒，以及招牌金沙咖哩，道道都香濃重口味。

▲台北喜來登館內泰式餐廳SUKHOTHAI，即日起至9月30日推出多道在地特色新菜，強調是泰國曼谷在地人才知曉的道地口味。（圖／台北喜來登提供）
▲台北喜來登館內泰式餐廳SUKHOTHAI，即日起至9月30日推出多道在地特色新菜，強調是泰國曼谷在地人才知曉的道地口味。（圖／台北喜來登提供）
還有泰國當地名菜「火烤牛肉葡萄沙拉」，以沙朗牛肉以泰式香料醃製後炭火燒烤，搭配新鮮葡萄、香茅與薄荷，多汁果肉與炭香牛肉完美結合，夏日清爽又開胃。另還有涼拌牡蠣、泰北海鮮什錦陶鍋，蝦醬炒飯等，甜品則有紫芋摩摩與仙草椰奶波羅蜜，標榜都是在台灣少見但卻是泰國當地人熟悉的美味，每道菜售價200元~1,280元。

▲泰國蝦三吃，選用公蝦搭配三種吃法自由選擇，包含清蒸檸檬、泰式辣炒以及招牌金沙咖哩。（圖／台北喜來登提供）
▲泰國蝦三吃，選用公蝦搭配三種吃法自由選擇，包含清蒸檸檬、泰式辣炒以及招牌金沙咖哩。（圖／台北喜來登提供）

饗A Joy花4千鹽酥雞、紅龜粿吃到飽？香菜巧克力、酥皮佛跳牆曝

台北人氣吃到飽「亞廬」宣布頂讓！熟客傻眼　老闆親曝停業計畫

身份證亮出來！「0、2、7」中兩碼　胭脂蝦、巨蛤吃到飽

「饗A Joy」最貴Buffet開箱！8大餐區一次看　完整菜色曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀