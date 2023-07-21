大港吃鍋人氣冠軍推泰國菜299吃到飽　喜來登藏：曼谷人才知泰菜

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「樁涮HOT POT」曾在高雄市政府觀光局主辦的「大港吃鍋」競賽中獲雙料獎項，包含「10大鍋物特優賞（個人鍋組前十大）」及「個人鍋組網路人氣第一名」，在高雄與台中都有分店，其中高雄店為吃到飽模式，號召喜歡吃鍋的民眾，9月3日前大啖重口味的泰式美食。
因應泰國美食節，也有新湯頭即「泰式酸辣湯」，酸辣口味特別適合煮白蝦等海鮮。另外熟食區也吃得到清蒸檸檬魚、鳳梨炒飯、綠咖哩雞、泰式打拋豬等菜色，道道都是白飯殺手。沁涼甜品還有芒果奶酪、泰式奶茶等。自助餐檯上，竟然還有白蝦、蛤蜊、虱目魚等海鮮，而蔬菜類中更有較少見的野菜，包含山蘇 、紅莧菜、皇宮菜等，通通都可無限取用。
擁有泰國皇家政府「泰精選(Thai Select) 」美食認證的台北喜來登館內泰式餐廳SUKHOTHAI，即日起至9月30日推出多道在地特色新菜，標榜像是肥嫩鮮美的泰國蝦三吃，選用蝦膏飽滿的公蝦，搭配三種吃法自由選擇：酸爽的清蒸檸檬、濃郁的泰式辣炒，以及招牌金沙咖哩，道道都香濃重口味。
還有泰國當地名菜「火烤牛肉葡萄沙拉」，以沙朗牛肉以泰式香料醃製後炭火燒烤，搭配新鮮葡萄、香茅與薄荷，多汁果肉與炭香牛肉完美結合，夏日清爽又開胃。另還有涼拌牡蠣、泰北海鮮什錦陶鍋，蝦醬炒飯等，甜品則有紫芋摩摩與仙草椰奶波羅蜜，標榜都是在台灣少見但卻是泰國當地人熟悉的美味，每道菜售價200元~1,280元。