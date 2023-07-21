桃竹竹苗、宜蘭及花蓮月票審查過關　2300元搭遍北宜、雙北

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在使用月票搭乘公共運輸部分，累計至昨天為止，已約有2048萬人次使用月票搭乘各類公共運具，包含台鐵162.7萬人次、捷運（含輕軌）1017萬人次（基北北桃生活圈957.8萬人次、中彰投苗生活圈13.1萬人次、南高屏生活圈46.1萬人次）。
公車（含市區公車及公路客運）772.8萬人次（基北北桃生活圈716.7萬人次、中彰投苗生活圈40.4萬人次、南高屏生活圈15.7萬人次）；其他運具（含公共自行車及渡輪）95.5萬人次（基北北桃生活圈77.9萬人次、中彰投苗生活圈4.8萬人次、南高屏生活圈12.8萬人次）。
另外，據公總資料顯示，桃竹竹苗生活圈通過方案分為桃竹竹苗1200元、竹竹苗699元、桃竹竹799元、竹竹288元，可搭乘境內台鐵、市區公車、公路客運、公共自行車、跨桃園的方案可搭乘桃園捷運。
北宜生活圈分為宜蘭縣750元，北宜國道及台鐵1800元，北宜國道、台鐵及雙北公共運輸2300元，可搭乘境內台鐵、市區公車；1800元方案再加上國道客運，2300元方案再加上國道客運、雙北捷運、雙北聯營公車、公共自行車。
花蓮縣境內台鐵及市區公車199元，台鐵、市區客運及公路客運399元。
公路總局表示，嘉義縣因方案內容缺乏生活圈縣市整合、績效目標及配套措施，將請該府補充後再審；新北市則因提案計畫為安坑地區型月票，使用範圍侷限於特定區域、路線及運具，未符合本次月票政策強調跨區域及跨運具整合之精神，預期效益有限，經委員審查一致不予通過。
公路總局強調，TPASS通勤月票政策實施以來已經獲得廣大民眾的熱烈支持，將積極輔導及加速審查其他縣市或生活圈之月票計畫，希望未來能有更多縣市參與，嘉惠更多通勤民眾及提升公共運輸使用率。