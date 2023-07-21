蔡恩雨個性像男孩！長大後做自己 穿裙子腳伸太開「舒服就好」
蔡恩雨近來推出新專輯首波主打歌〈蔡恩雨〉，是她首次以如此直白坦率的方式介紹自己，就像是履歷、名片般，讓大家認識真正的她，她自揭個性像小男生一樣，所以當穿上裙子時，一不小心就會把腿伸太開，還被工作人員提醒。此次MV導演也以蔡恩雨出生年代作為背景，結合80、90年代復古元素，紀錄著「蔡恩雨的一天」。
記者吳雨婕/綜合報導
今年將滿26的蔡恩雨隨著年紀漸長，除了越來越了解自己，也走過對人生的各種焦慮，她想藉由自己的故事鼓勵還在追尋夢想的人們，因此這張專輯的概念應運而生。
新專輯第一波主打〈蔡恩雨〉即以介紹自己作為開場，蔡恩雨笑說：「有被說過像男生一樣，小時候會覺得好像要收著，但長到現在這個年紀了，現在想真正舒服的做回自己。」蔡恩雨更笑說平常幾乎都穿褲子，當穿上裙子時常常會忘記要拘謹一點，一不小心就會太放鬆把腿張太開，常因此被身邊同事提醒。
為了宣傳專輯，蔡恩雨也已於上周抵達台北，對台北相當熟悉的她顯的相當興奮與老神在在，她笑說：「從拍MV到宣傳都待在這，所以很多該吃的都吃過了，這一趟印象最深刻的是，最近的台北未免也太熱了吧，體感溫度應該有40度以上了。」表示這幾天光出門就讓她覺得快中暑。