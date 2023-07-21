港警通緝8港人　分析：旨在震攝能否拘捕非重點

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國安處總警司李桂華當時承認，相關人士若不返港難以拘捕，引發外界質疑行動成效。
其後港警的行動轉向境內。國安處拘捕4名香港眾志骨幹成員，指他們涉嫌違反「港區國安法」下「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，及「串謀作出具煽動意圖的作為」罪。
4人被指涉嫌營運「Mee懲罰師」手機應用程式，賺取資金支援前眾志創黨主席羅冠聰。
當時港媒指，警方公布通緝8人後已部署後續行動，包括持續打擊「黃色經濟圈」等軟對抗行為，以全面切斷「竄逃海外反中亂港分子」的資金鏈。
「黃色經濟圈」源自2019年香港「反送中」運動，相關店舖支持該運動。
不過，香港社會有聲音指，不太相信「Mee懲罰師」的盈利大到有能力支援羅冠聰在海外的活動。
近日警方矛頭指向被通緝者的在港家人，先後帶走羅冠聰的父母及兄長、蒙兆達的兄嫂及侄兒，以及郭榮鏗的父母及兄嫂問話，調查他們有否向3人提供經濟援助，與其聯絡等。過程中無人被捕。
迄今港媒沒有報導警方再帶走其他被通緝者的在港家人問話，包括袁弓夷的兒子、前新民黨政策總裁袁彌昌，及其媳婦新民黨立法會議員容海恩。
新民黨是香港建制派政黨。袁彌昌日前向香港01表示，他早前外遊期間與父親在美國「短暫交流」，但不願透露詳情。
劉銳紹向中央社表示，警方的行動旨在製造政治張力，達到震攝及阻嚇效果，而此效果已立即浮現，引起社會的擔心及恐懼。
他表示，最終能否拘捕該8人並非警方的關注點，「最主要是想阻嚇其他人不要做同樣的事」。
對於外界有聲音指，警方這次帶走被通緝者的家人問話，手法像「鄰近國家」逼迫海外異議人士返國，劉銳紹表示，其他西方國家都採取類似手法，只是一些民主文明國家，手法較有規範。
他表示，相信警方這次發出通緝令行動是經過長遠部署，而被通緝者早已預料，故有人一早高調宣佈不再與家人聯絡。
身在英國的香港學者鍾劍華向中央社表示，「港區國安法」原意是希望消除反對聲音，經過3年香港境內已噤聲，但海外港人公民社會的反對聲音仍然強烈，形成「港區國安法」的一個缺口，故轉向打擊在海外繼續倡議工作的港人。
不過，他表示，外界一般不太相信在海外進行倡議工作的港人，其資金來自香港，相信港府是藉此消滅「黃色經濟圈」的意識形態。
另有不願具名的香港學者指出，在當局眼中的「反中亂港頭目」相信已被拘捕或已離港，當局的論調也指社會總體回復平穩，但仍要警惕「軟對抗」，所以目標也轉向海外港人及「黃色經濟圈」。
他表示，警方向在逃人士的家人問話是一般正常程序，但「高調公布就不正常」。（編輯：楊昇儒）1120721