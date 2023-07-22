NONO、朱海君遭爆離婚！閨密張棋惠曝好友近況

安以軒神隱1年現蹤！身家百億老公關14年　她和宋芸樺聚會到深夜

▲安以軒（右）的老公陳榮煉涉洗錢案，一審被判刑14年，她獨自回到台灣生活。（圖／翻攝安以軒臉書）
▲安以軒（右）的老公陳榮煉涉洗錢案，一審被判刑14年，她獨自回到台灣生活。（圖／翻攝安以軒臉書）

記者江芷稜/綜合報導

42歲女星安以軒2017年嫁給澳門德晉集團CEO陳榮煉，男方身家百億台幣相當寵妻，經常舉辦豪門派對宴客，一家4口相當幸福，孰料去年初陳榮煉涉及非法賭博案，一審被判處14年有期徒刑，安以軒也刪光微博神隱，消失螢光幕前1年多，媒體近日捕捉到她出現在台北豪宅的身影，還和姐妹淘宋芸樺、鄭元暢及奧運羽球金牌選手王齊麟等人一起深夜聚會，玩到天亮才回家，生活過得相當忙碌。

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▲安以軒老公陳榮煉被控不法經營賭博、詐騙和洗錢等，共涉及83項罪名，不法獲利至少港幣15億（約新台幣59億元），將於12月5日開審。（圖／翻攝安以軒微博）
▲安以軒和老公陳榮煉2017年結婚，婚姻生活非常幸福。（圖／翻攝安以軒微博）
老公身陷囹圄，安以軒行蹤成謎，一度傳出要復出賺錢，沒想到她悄悄回到台灣，行事相當低調，好友們也很保護她的隱私，過去屬於「安氏集團」的閨密夏于喬，近日被問到安以軒離婚傳聞，她以「沒有吧，我沒有聽說」否認此事，表示好友帶著2個小孩努力生活，顯然對安以軒近況很了解。

▲澳門警方召開記者會，押送涉嫌非法賭博的嫌疑犯，疑似是安以軒老公陳榮煉。（圖／翻攝圈內娘微博）
▲安以軒老公陳榮煉一審判刑14年。（圖／翻攝圈內娘微博）
據《CTWANT》報導，安以軒15日與宋芸樺、鄭元暢及王齊麟等人在信義區某豪宅裡聚會，同行約10多人，一起通宵玩到天亮才離去，安以軒離開前還和幾名友人開心擁抱，之後幾天也被直擊從內湖豪宅外出，由司機開車接送她去採買生活用品，昔日豪門貴婦變得樸素，手上拿著大包小包，獨自育兒的生活過得很忙碌。

▲夏于喬（右）在《你的婚姻不是你的婚姻》首播記者會談到持續關心閨密安以軒。（圖／公視）
▲夏于喬（右）透露閨密安以軒並沒有離婚。（圖／公視）
《壹蘋新聞網》則拍到她私下去看診，身形變得消瘦，數度癱軟在友人肩上，神情相當憔悴，在友人陪同下去家醫科拿藥，安以軒緊戴著鴨舌帽與口罩，只露出眼睛和一雙筆直的美腿，幾乎讓人認不出來是她。不過她去年傳出為老公每日以淚洗面，社群平台銷聲匿跡，讓外界相當擔心，如今她日常生活的身影曝光，讓影迷總算放下心來，希望她早日恢復正常活動。

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