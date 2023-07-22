安以軒神隱1年現蹤！身家百億老公關14年 她和宋芸樺聚會到深夜
42歲女星安以軒2017年嫁給澳門德晉集團CEO陳榮煉，男方身家百億台幣相當寵妻，經常舉辦豪門派對宴客，一家4口相當幸福，孰料去年初陳榮煉涉及非法賭博案，一審被判處14年有期徒刑，安以軒也刪光微博神隱，消失螢光幕前1年多，媒體近日捕捉到她出現在台北豪宅的身影，還和姐妹淘宋芸樺、鄭元暢及奧運羽球金牌選手王齊麟等人一起深夜聚會，玩到天亮才回家，生活過得相當忙碌。
記者江芷稜/綜合報導
老公身陷囹圄，安以軒行蹤成謎，一度傳出要復出賺錢，沒想到她悄悄回到台灣，行事相當低調，好友們也很保護她的隱私，過去屬於「安氏集團」的閨密夏于喬，近日被問到安以軒離婚傳聞，她以「沒有吧，我沒有聽說」否認此事，表示好友帶著2個小孩努力生活，顯然對安以軒近況很了解。
據《CTWANT》報導，安以軒15日與宋芸樺、鄭元暢及王齊麟等人在信義區某豪宅裡聚會，同行約10多人，一起通宵玩到天亮才離去，安以軒離開前還和幾名友人開心擁抱，之後幾天也被直擊從內湖豪宅外出，由司機開車接送她去採買生活用品，昔日豪門貴婦變得樸素，手上拿著大包小包，獨自育兒的生活過得很忙碌。
《壹蘋新聞網》則拍到她私下去看診，身形變得消瘦，數度癱軟在友人肩上，神情相當憔悴，在友人陪同下去家醫科拿藥，安以軒緊戴著鴨舌帽與口罩，只露出眼睛和一雙筆直的美腿，幾乎讓人認不出來是她。不過她去年傳出為老公每日以淚洗面，社群平台銷聲匿跡，讓外界相當擔心，如今她日常生活的身影曝光，讓影迷總算放下心來，希望她早日恢復正常活動。