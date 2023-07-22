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3屆金曲歌王陳奕迅自爆拿獎「不太爽」　原因竟與周杰倫有關

▲陳奕迅在演唱會回顧金曲獎的回憶，笑說輸給周杰倫「不太爽」。（圖／環球音樂提供）
▲陳奕迅在演唱會回顧金曲獎的回憶，笑說輸給周杰倫「不太爽」。（圖／環球音樂提供）

記者江芷稜/綜合報導

曾經3度榮獲金曲歌王的港星陳奕迅，和音樂天王周杰倫是好友，也是頒獎典禮上的競爭對手，他在這次「FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」台北站回顧踏入國語歌壇的點點滴滴，多次提到周杰倫，並演唱周董為他寫過的經典歌曲《淘汰》，還開玩笑說2009年參加金曲獎輸給周董，讓他內心有點遺憾，感覺「不太爽」。

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▲陳奕迅在台灣連開7場演唱會，提到剛出道時專輯銷量輸給張惠妹40倍，逗得台下哈哈大笑。（圖 /翻攝自陳奕迅YouTube ）
▲陳奕迅在台灣連開7場演唱會，提到剛出道時專輯銷量輸給張惠妹40倍，逗得台下哈哈大笑。（圖 /翻攝自陳奕迅YouTube ）
陳奕迅9度入圍金曲最佳男歌手，堪稱金曲紀錄保持人，而他發行的專輯《不想放手》則在2009年獲得最佳國語專輯獎，他在演唱會上回顧那年頒獎典禮，打趣說雖然有拿獎但是心情「不太爽」，因頒獎典禮時間長達4、5個小時，肚子餓到發慌的他只想去吃麻辣鍋，沒想到會得到金曲獎，有點遺憾的是男歌手獎輸給周杰倫，「而且他沒來」、「很跩，沒來還有獎」，他跟陳珊妮拍照時故意留個位置給缺席的周董，說完還猛搖頭，逗趣表現讓台下觀眾笑翻。

▲陳奕迅出道28年，工作夥伴替他慶祝。（圖／環球音樂提供）
▲陳奕迅出道28年，9度入圍金曲獎創紀錄。（圖／環球音樂提供）
個性隨興的陳奕迅，這次在演唱會上準備多首國語歌曲回饋歌迷，一連7場演唱會，每場都是又唱又跳2、3個小時火力全開，安可上場時揮汗如雨，他越來越放得開，跟歌迷話匣子大開，搞笑說「沒辦法，毛孔太大，別人房子大、車子大，我毛孔大」、「我汗腺粗」，遊走於禁忌邊緣的說話尺度，讓歌迷聽了很過癮。陳奕迅也承諾歌迷，很快會再回到台北開唱，滿足未能到場的歌迷。

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