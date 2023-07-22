北京打季辛吉牌　分析：凸顯備感焦慮

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但葉倫與凱瑞並沒有見到中共領導人習近平，季辛吉此行以私人身分造訪卻與習近平相談甚歡，習還稱季老是「老朋友」，甚至香港南華早報（SCMP）披露，季辛吉這次訪中的規劃，早在凱瑞動身之前即已敲定。
中共接待季辛吉與葉倫和凱瑞的方式明顯有別，美國艾德菲大學（Adelphi University）文理學院院長、政治學教授王維正分析，北京方面這麼需要季辛吉原因在於，中共領導咸認季辛吉是開啟中美關係的重要人物。
王維正說，更何況北京當局體認，這個（中美關係）架構是不能改的，又因季辛吉本人立場比較顧全大局，也就是強調中美關係在全球的重要性，務必和睦重於競爭，這正是中國政府所需的。
他表示，近兩屆美國政府都強調美中之間的競爭，而季辛吉對此不太著墨，所以中方就是希望以季辛吉的卓越政治家地位，分化美國國內的政治。
但王維正指出，偏偏季辛吉在美國政壇的影響力已淡出，現在中國政府還要依靠這位百歲外交圈的耆老來施加影響力，也說明中方在面對美中緊張關係時的焦灼心理。
范德比大學（Vanderbilt University）歷史系教授史瓦茲（Thomas Alan Schwartz）則說，中方邀請季辛吉訪中，出於特別的心理期待。
史瓦茲是「亨利．季辛吉與美國權力：一部政治傳記」（Henry Kissinger and American Power: A Political Biography）的作者。
他分析，中共可能認為季辛吉仍是個重要人物，藉由邀請他，可傳遞中方致力提升中美關係的訊息，並渴望中美關係重回季辛吉本人所倡議的穩定狀態。
但史瓦茲強調，習近平會見季辛吉也是藉由此舉向中國民眾凸顯，他本人固然希望美中關係向好，但所邀請來訪的並不僅僅是那些代表美方立場的人。
另一方面，從華府的立場而論，史瓦茲分析，這屆政府內部依然有人認可，季辛吉訪北京或許能幫助緊張的中美關係降溫，並評估若干國務卿布林肯（Antony Blinken）與葉倫難啟齒的直言，季老可坦率溝通。
另據美國之音（VOA）19日報導，雖然季辛吉穿梭美中傳話盼軍事交流解凍，但華盛頓和北京對彼此敵意加深之際，恐無法立即改變軍事對話停滯的狀況。
美國海軍上校退役的軍事分析家舒斯特（Carl Schuster）更指出，中國領導人雖將季辛吉視為上賓，希望他能助一臂之力，但是他的影響力已十分有限。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1120722