Melody被前夫親友爆誘導離婚、奪上億房產　經紀人：不是事實

五月天被爆是電競女神小葵粉絲！阿信現身抖內　小S不敢相信

▲電競女神小葵（左圖）因為打遊戲，與搖滾天團主唱五月天阿信成為好友。（圖／翻攝自小葵IG、相信音樂提供）
▲電競女神小葵（左圖）因為打遊戲，與搖滾天團主唱五月天阿信成為好友。（圖／翻攝自小葵IG、相信音樂提供）

記者江芷稜/綜合報導

搖滾天團五月天是電玩愛好者，團員們常在演唱會後台打電動，把大螢幕拿來玩遊戲，因此受邀成了遊戲代言人，電競女神小葵在《小姐不熙娣》上爆料，五月天是自己打遊戲直播間的粉絲，阿信親自抖內5元美金，兩人私下加帳號成為好友，這件事讓主持人小S驚訝不已。

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▲五月天團員都很愛打線上遊戲，甚至因此受邀成為遊戲代言人。（圖／相信音樂提供）
▲五月天團員都很愛玩線上遊戲，甚至因此受邀成為遊戲代言人。（圖／相信音樂提供）
小葵表示自己打遊戲時相當專注，起初網友發現阿信的帳號出現在直播間時，自己不敢相信，也沒有空檔回應，因為認出阿信的個人帳號，當下心情非常激動，後來阿信親自抖內她，兩人因此加帳號成為好友。線上聊天室管理員竟不相信此事，放話「如果阿信來，我就自宮切掉」，結果不到1分鐘，阿信就出現還留下3個剪刀符號，讓大家終於相信五月天是小葵的粉絲，小葵笑說：「大家不要亂講話，他真的是我的粉絲。」

▲電競女神小葵與五月天阿信因打遊戲結識。（圖／翻攝自小葵IG）
▲電競女神小葵外貌甜美可愛。（圖／翻攝自小葵IG）
▲電競女神小葵透露阿信曾在直播間抖內她。（圖／翻攝自小葵IG）
▲電競女神小葵透露阿信曾在直播間抖內她。（圖／翻攝自小葵IG）
小葵更透露她會跟五月天一起玩遊戲，有次與怪獸玩到一半，對方突然說「這是最後一把，等一下演唱會要開始了」，甚至是演唱會一結束，阿信就出現在直播間觀賞她打遊戲，證明雙方私下交情不錯，派翠克直呼：「妳才是真正的暖場嘉賓！幫他們暖手指啊。」

▲電競女神小葵發現五月天阿信是自己粉絲，讓小S不敢相信。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》Youtube）
▲電競女神小葵爆料五月天阿信是自己的粉絲，讓小S不敢相信。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube） 
▲小葵透露五月天阿信曾經在直播間抖內她，私下結為好友。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》Youtube）
▲小葵透露五月天阿信曾在直播間抖內她，私下結為好友。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
許多遊戲直播主靠粉絲抖內荷包滿滿，小葵外型豔麗又有甜美笑容，主持人小S猜測她10年來應該有超過百萬台幣收入，不過小葵說自己不會撒嬌討好粉絲，最高金額只收過一筆3,000多元的抖內金額，沒有到達百萬收入這麼誇張。

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