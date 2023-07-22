五月天被爆是電競女神小葵粉絲！阿信現身抖內 小S不敢相信
搖滾天團五月天是電玩愛好者，團員們常在演唱會後台打電動，把大螢幕拿來玩遊戲，因此受邀成了遊戲代言人，電競女神小葵在《小姐不熙娣》上爆料，五月天是自己打遊戲直播間的粉絲，阿信親自抖內5元美金，兩人私下加帳號成為好友，這件事讓主持人小S驚訝不已。
記者江芷稜/綜合報導
小葵表示自己打遊戲時相當專注，起初網友發現阿信的帳號出現在直播間時，自己不敢相信，也沒有空檔回應，因為認出阿信的個人帳號，當下心情非常激動，後來阿信親自抖內她，兩人因此加帳號成為好友。線上聊天室管理員竟不相信此事，放話「如果阿信來，我就自宮切掉」，結果不到1分鐘，阿信就出現還留下3個剪刀符號，讓大家終於相信五月天是小葵的粉絲，小葵笑說：「大家不要亂講話，他真的是我的粉絲。」
小葵更透露她會跟五月天一起玩遊戲，有次與怪獸玩到一半，對方突然說「這是最後一把，等一下演唱會要開始了」，甚至是演唱會一結束，阿信就出現在直播間觀賞她打遊戲，證明雙方私下交情不錯，派翠克直呼：「妳才是真正的暖場嘉賓！幫他們暖手指啊。」
許多遊戲直播主靠粉絲抖內荷包滿滿，小葵外型豔麗又有甜美笑容，主持人小S猜測她10年來應該有超過百萬台幣收入，不過小葵說自己不會撒嬌討好粉絲，最高金額只收過一筆3,000多元的抖內金額，沒有到達百萬收入這麼誇張。