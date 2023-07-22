搭高鐵自由座車廂！她「坐5分鐘」遭婦人叫起 原因一聽兩派戰翻
高鐵便捷又快速，成為不少民眾長途通勤的首選交通工具。不過卻有民眾搭上高鐵的自由座車廂時，坐上空位才5分鐘就被另一位婦人乘客叫起，詳細原因引發兩派民眾爭論不休，而高鐵官網也有著真正解答。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾昨（21）日在臉書社團《爆廢公社二館》上表示，自己買自由座的票搭乘高鐵，要從桃園前往台中，在列車行駛中，一位穿著白色外套的婦人突然起身離開位置，且未遺留任何物品在位置上。
隨後當事人也坐上這個空位，沒想到過了5分鐘後，白衣婦人回到車廂，更開口大喊著「這是我的位子」，但此話卻讓原PO不解「高鐵自由座不就是自由入座嗎？」但最終原PO仍起身把位置讓給了婦人。
此事件過程曝光後，隨即引發論戰，一派民眾認為，事件發生在列車行進間，婦人根本不可能下車，按常識而言，頂多上廁所才會離座。但多數人則認為「婦人並未留下物品告知其他乘客位置有人，且自由座並非對號坐，無論什麼原因，只要人離開了，任何乘客都可以坐上空位」。
不過前往台灣高鐵官網查看自由座搭乘事項，已有明確記載著「請於自由座車廂內找尋空位搭乘，如無空位時，請扶握椅背上之扶手暫時站立，並視其他旅客下車情形找尋空位」，代表只要自由座車廂內有空位，所有乘客都可以坐。