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任賢齊被讚神救援！女獨自抱嫩嬰搭機　他主動幫推行李好暖心

▲任賢齊（左）在機場伸出援手，讓獨自帶嬰兒搭機的媽媽相當感激。（圖／翻攝自「逗逗一家日常」小紅書）
▲任賢齊（左）在機場伸出援手，讓獨自帶嬰兒搭機的媽媽相當感激。（圖／翻攝自「逗逗一家日常」小紅書）

記者江芷稜/綜合報導

57歲的亞洲天王任賢齊，1996年憑藉著《心太軟》走紅後，橫跨戲劇、唱片、綜藝領域多元發展，個性溫暖的他提攜後輩不遺餘力，幫助五月天增加曝光機會成就天團，不僅對熟識的晚輩如此，就連身邊的陌生人他都願意伸出援手，一位女網友近日從台灣搭機飛往上海，因帶著嬰兒和眾多行李，感到相當苦惱，結果任賢齊毫無明星架子，主動幫她推行李到出境大廳，暖心行為讓該位媽媽感激不已，稱讚他是「大好人」。

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▲任賢齊推出新歌《在路上》。（圖／相信音樂提供）
▲任賢齊當年因《心太軟》走紅，成為亞洲天王。（圖／相信音樂提供）
女網友在小紅書上透露，上週獨自帶著2個月嬰兒和3大箱行李、嬰兒車，從台灣飛往上海，出國扛著大包小包，對新生兒媽媽來說相當不容易，沒想到登機時巧遇大咖任賢齊，他不但大方與網友合照，見到她揹著新生兒很辛苦，還主動幫她拿取大型行李放到推車上，再推到出境大廳與她家人會合，讓媽媽在旅程裡專心照顧小孩，貼心行為讓人備感溫馨。

▲任賢齊（左）私下態度親民，大方和搭機的粉絲合影。（圖／翻攝自「逗逗一家日常」小紅書）
▲任賢齊（左）私下態度親民，大方和搭機的粉絲合影。（圖／翻攝自「逗逗一家日常」小紅書）
該媽媽寫下事發過程，表示自己帶著年僅2個月的嬰兒搭機，手忙脚亂時有人幫助，心裡非常感恩，且任賢齊一路上態度和藹親切，所以特別發文謝謝他，並預祝對方演唱會順利。這篇文章獲得粉絲關注，讚賞任賢齊很暖心，完全沒有明星的架子，「果然心太軟」。

▲網友在前面推嬰兒車，任賢齊（右後白衣者）幫忙她推行李，行為非常暖心。（圖／翻攝自「逗逗一家日常」小紅書）
▲網友在前面推嬰兒車，任賢齊（右後白衣者）幫她拿取3件大型行李到推車上，行為非常暖心。（圖／翻攝自「逗逗一家日常」小紅書） 
▲任賢齊（右後白衣者）在機場幫忙陌生乘客推大型行李，讓網友相當感激。（圖／翻攝自「逗逗一家日常」小紅書）
▲任賢齊（右後白衣者）毫無明星架子，幫網友將行李推到出境大廳，讓對方相當感激。（圖／翻攝自「逗逗一家日常」小紅書）
其實，任賢齊一直是演藝圈內的善心人士，22年前他到瀋陽辦演唱會，途中聽聞一位嬰兒罹患先天性心臟病，急需開刀費用救命，立即熱心捐款3萬元人民幣（約13萬元台幣），讓嬰兒動手術撿回一命，該幸運兒長大後，拿著與任賢齊的合照現身演唱會，親自向恩人致謝，任賢齊驚呼：「妳長這麼大了！」動人故事感動無數歌迷。

▲任賢齊（左）曾捐13萬元救活1歲多心臟病童，女歌迷22年後現身演唱會道謝。（圖／翻攝自任賢齊微博、猛獁視頻）
▲任賢齊（左）曾捐13萬元救活1歲多心臟病童，女歌迷22年後現身演唱會道謝。（圖／翻攝自任賢齊微博、猛獁視頻）

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