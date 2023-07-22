女足世界盃／大和撫子的進擊！日本5:0痛宰贊比亞 奪小組賽首勝
2023年國際足總女子世界盃（FIFA Women’s World Cup）日前正式開打，今（22）日由亞洲強權日本出戰來自非洲的贊比亞，全場比賽日本展現出十足的宰制力，以5:0的比數輕鬆收下小組賽第一場勝利。
實習記者陳逸/綜合報導
本場比賽是雙方在本屆世界盃中的首場出賽，日本擺出3-4-2-1的陣型，贊比亞則是擺出4-1-4-1的陣型做應對，剛開賽時雙方都還在適應環境，但日本不愧是亞洲排名第1名的隊伍，在比賽第23分鐘時率先打進第一球，但經過VAR裁定認定為越位，進球無效。
上半場進行到43分鐘時，日本隊宮澤日向在中路接獲藤野青葉的傳球起腳射門，打進第一分，成功為日本首開紀錄，上半場打完日本以1:0取得領先。
下半場易燃再戰，日本快速在50分鐘時踢進第2球，但透過VAR裁定又是一次越位，進球無效，接下來的比賽日本開始找到狀態，強勁的攻勢逐漸讓比賽變成一邊倒的局面，日本連續在55分鐘、62分鐘、71分鐘及90+11分鐘時進球，終場就以5:0擊潰贊比亞，為本屆世界盃開出好彩頭。
日本今日獲勝後目前在C組排名第一，下一場比賽將在7月26日下午1點對陣哥斯大黎加，而贊比亞則是在C組排名最後，同樣要在7月26日下午3點30分出戰世界排名第6名的西班牙，沒有意外又會是一場硬仗。