女足世界盃／Vangsgaard替補上陣頭錘破門 丹麥1：0氣走中國
2023國際足總女子世界盃(FIFA Women's World Cup) 今(22日)小組賽D組第二場，由「童話王國」丹麥出戰中國，雙方實力平均，戰況一度陷入膠著，最終靠著在下半場第85分鐘替補上場的Amalie Vangsgaard，在第90分鐘關鍵頭錘破門，成功以1:0絕殺氣走中國。
實習記者練宗翰/綜合報導
雙方在這場比賽各有多次的起腳射門，不過都無法轉化成入球，丹麥整場共有12次起腳，卻只有1次的射正，不過唯一的1次射正，正是下半場替補上來的Amalie Vangsgaard，在第90分鐘的那記絕殺頭槌。丹麥隊利用身高優勢，不斷嘗試高空球滲透，不過高空傳球的質量，丹麥在這場比賽並沒有發揮水準，導致許多機會喪失。
中國對在整場比賽由於身高上的劣勢，不斷遭到丹麥的高空球轟炸，不過中國後場球員今天對於高空球的處理表現非常出色，沒有讓丹麥的優勢發揮。進攻上，中國球員在身型較為矮小的情況下，利用靈敏度優勢不斷創造機會，不過最後一腳處理球都不是太理想，整場總共有9次射門2次射正，但都無法對丹麥門將造成太大的威脅，最終以1:0遺憾輸球。
目前小組賽D組積分由丹麥與英格蘭並列第一，中國與海地則同為0分積分。在台灣時間7月28日下午4點30分丹麥將對上英格蘭爭奪分組第一的席位；同一天晚上7點則是中國與海地爭取晉級的機會。