陳綺貞「黑化了」！尖叫聲回嗆舊愛鍾成虎 被瑪莎嗆：妳滿垃圾
「文青女神」陳綺貞，日前被前老闆、舊愛鍾成虎爆料是「雙面人」，雙方口水戰你來我往；今（23）日陳綺貞在「超犀利趴12」獻唱，身穿黑色露肩洋裝「黑化」登台，一開場就以「尖叫聲」劃破寧靜，彷彿是在回嗆鍾成虎的指控。陳綺貞與瑪莎合唱新歌〈只是孩子〉，兩人在台上對話笑料滿分，瑪莎更笑嗆她：「台下的妳也滿垃圾的！」
記者黃雅琪/台北報導
陳綺貞在台上問好：「大家晚安，我是陳綺貞！」台下粉絲超捧場高喊「我愛妳！」接著，陳綺貞向觀眾介紹：「我想介紹一位內向、不愛說話、喜歡鬧彆扭的朋友，但他長大後變成很會說垃圾話的人，他很會說一些象徵、比喻性的垃圾話。」她話還沒說完，瑪莎就提前走出來，笑翻全場。
曾自嘲是神經病院院長的陳綺貞，直問瑪莎：「你要加入嗎？」瑪莎接著笑回：「有什麼資格限制嗎？」陳綺貞幽默自嘲：「你要很會尖叫！」兩人針對鍾成虎指控陳綺貞愛尖叫的事件開玩笑，引起全場粉絲大笑！瑪莎更幽默回應：「妳以為我為什麼待在五月天？其實我們練團的時候，我都在尖叫。」瑪莎不解，他每次講話都很真誠，但卻都被當作在說垃圾話：「反倒是綺貞在台上講得字字珠璣，好像每一句都有道理，可是在台下的妳也滿垃圾的。」