山本悌二郎複製銅像返佐渡市！黃土水牽起台日百年交流

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文化部駐日本台灣文化中心去年促成佐渡市政府與高雄市簽署交流合作備忘錄，將佐渡市真野公園中原設立在台糖高雄橋頭糖廠的「山本悌二郎銅像」送返高雄市後，由高雄市複製銅像、回贈安置於真野公園。
駐日代表處大使謝長廷率領台灣文化中心同仁、高雄市副市長林欽榮率高雄市文化局、高美館團隊，以及佐渡市長渡邊龍五等台日貴賓，昨天在真野公園見證山本悌二郎複製銅像揭幕儀式及紀念活動，並由高雄市與佐渡市簽署友好城市交流協定，今後將促進雙方城市的共榮發展，一同致力於經濟貿易、觀光、民間交流、文化藝術、教育、體育、農業等領域多元合作與發展。
文化部與駐日本代表處為紀念此段台日百年交流里程碑，邀請台灣旅日舞蹈家，也是促成本案的重要關鍵人物若林素子舉辦文化紀念交流表演，由台灣NFC舞蹈團隊、佐渡若林藝術舞團、小倉鬼太鼓青年團、佐渡OKESA立浪會等表演團隊進行台日合創演出，用表演藝術紀念百年情誼佳話。
謝長廷致詞時表示，回顧這4年來台灣與佐渡的交流，要感謝雙方政府的善意及民間的努力和熱情，特別是若林素子居間協助，透過黃土水的作品架起台日百年交流的友誼橋樑，也是實現「善的循環」最佳典範。
林欽榮則感謝駐日本代表處促成高雄與佐渡的百年交流良緣，並指出黃土水的作品讓兩市歷史文化緊緊連接在一起，期待藉由簽署合作備忘錄，讓雙邊經貿、觀光、體育、文化交流更密切。
渡邊龍五說，黃土水的山本悌二郎作品開啟了台日交流的新頁，希望這段歷史能讓更多佐渡市年輕人知道，未來將珍惜這段緣分，持續與台灣密切交流。
文化部駐日本代表處台灣文化中心主任王淑芳說，黃土水的作品「山本悌二郎」石膏像及銅像能收藏於國立台灣美術館，對重建台灣藝術史具有重大意義。