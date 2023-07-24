治肝癌新契機！免疫合併療法將納健保 病患估年省300萬藥費
健保署今（24）日表示，用於治療晚期肝細胞癌含atezolizumab成分的免疫檢查點抑制劑併用含bevacizumab成分的標靶藥品，將自8月起納入健保給付，病患每年將可省下約300萬元藥費。
記者許若茵／台北報導
健保署表示，為接軌國際治療指引，積極導入創新免疫合併療法，含atezolizumab成分的免疫檢查點抑制劑併用含bevacizumab成分之的靶藥品用於治療晚期肝細胞癌，相較於現行給付標靶藥品，可顯著延長病人整體存活期約5.8個月，且為國際治療指引第一線標準治療建議，因具臨床實證及給付效益，經6月15日全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，同意納入健保給付，將於8月1日生效。
健保署說明，經與廠商多次協商合理價格並簽訂藥品給付協議，終將免疫加標靶合併療法用於晚期肝細胞癌第一線治療納入健保給付，預估約有2072位病人受惠，每位病人每年約可省下300萬元藥費。
健保署指出，向來極為關心癌症病人的醫療權益，時時傾聽病友的心聲，對於病患的需求感同身受。健保資源有限，除積極爭取預算，新藥、新療法如具臨床實證及給付效益，優先納入給付，為病患爭取更多權益，持續與醫藥專家及病友團體一起努力，讓每個藥品給付均能達到最佳的效益。